"Закриймо двері ЄС для росіян уже зараз": Сибіга закликав заборонити в’їзд росіян до Європи

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЄС заборонити в’їзд росіян до Європи. Про це міністр написав в Х, передає УНН.

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Щоб захистити Європу, закриймо двері Європейського Союзу для росіян уже зараз. Російські комбатанти та члени їхніх родин не повинні мати права на в’їзд до ЄС. Нам необхідно якнайшвидше запровадити реальні заборони на в’їзд. Подібні кроки вже зроблено на національному рівні, зокрема в Естонії. Це можливо, і такі заходи працюють - написав Сибіга.

Він додав, що рішення на рівні всього ЄС було б особливо своєчасним зараз, коли путін виловлює нове гарматне м’ясо просто на вулицях.

Кожен російський чоловік, завербований для участі у війні проти України, має знати: підписуючи контракт із загарбницькою армією, він водночас підписує собі заборону на в’їзд до Європи та решти світу. Видачу віз громадянам росії для необов’язкових поїздок необхідно максимально обмежити в усіх європейських державах. Це питання національної безпеки кожної європейської країни - додав Сибіга.

Міністр наголосив, що російські дипломати також не повинні мати можливості вільно пересуватися Європою. Атаки росії проти Європи вже не обмежуються гібридними методами. Вони стають дедалі інтенсивнішими й масштабнішими.

Нагадаємо

Фінляндія запропонувала запровадити на рівні Євросоюзу повну заборону на видачу туристичних віз громадянам росії. Ініціатива отримала широку підтримку серед держав-членів ЄС під час саміту в Брюсселі 16 жовтня.