"Закроем двери ЕС для россиян уже сейчас": Сибига призвал запретить въезд россиян в Европу

$44.8950.31
ukenru
13:02 • 14093 просмотра
Мир не осознаёт, что приближается к Третьей мировой войне - FT
11:15 • 20606 просмотра
Новый инцидент в аэропорту Лейпцига: ограждение протаранили рядом с российскими грузовыми самолётами
10:44 • 17778 просмотра
Протесты во Франции: повреждено 1500 магазинов, ущерб достигает сотен миллионов евро
10:29 • 13685 просмотра
Украинка завоевала серебро Кубка мира по фехтованию
Эксклюзив
10:17 • 12665 просмотра
Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз
Эксклюзив
09:18 • 19754 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
18 октября, 08:37 • 22768 просмотра
Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимойPhoto
18 октября, 08:20 • 13766 просмотра
рф 76 раз атаковала украинскую энергетику после объявления Трампом "энергетического перемирия" — Зеленский
18 октября, 07:50 • 15398 просмотра
В парламентском объединении поддержали предостережения ФПУ относительно нового закона о безопасности работников
18 октября, 07:34 • 15363 просмотра
Неизвестный объект мог нарушить воздушное пространство Польши — военные направили поисковую группу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.1м/с
93%
751мм
Популярные новости
Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над УордлиPhoto18 октября, 05:28 • 19394 просмотра
В Германии протаранили ограждение в аэропорту Лейпцига — одна из полос закрыта, полиция начала расследование18 октября, 06:24 • 5720 просмотра
Массированная атака дронов на санкт-петербург: атакован склад Ozon, тысячи россиян остались без светаPhotoVideo18 октября, 06:35 • 15405 просмотра
Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды МиколенкоVideo18 октября, 07:57 • 13104 просмотра
Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса18 октября, 09:09 • 9704 просмотра
публикации
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
09:18 • 19757 просмотра
Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимойPhoto18 октября, 08:37 • 22770 просмотра
Кабмину предлагают ввести мораторий до завершения консультаций по вопросам бронирования
Эксклюзив
18 октября, 07:20 • 22606 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 55234 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 58581 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Канада
Реклама
УНН Lite
Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса18 октября, 09:09 • 9774 просмотра
Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды МиколенкоVideo18 октября, 07:57 • 13139 просмотра
Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над УордлиPhoto18 октября, 05:28 • 19437 просмотра
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 37040 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 40563 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
Микоян МиГ-29
Financial Times

"Закроем двери ЕС для россиян уже сейчас": Сибига призвал запретить въезд россиян в Европу

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС запретить въезд российским комбатантам и их семьям. Он также поддержал ограничения на туристические визы.

"Закроем двери ЕС для россиян уже сейчас": Сибига призвал запретить въезд россиян в Европу

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС запретить въезд россиянам в Европу. Об этом министр написал в X, передает УНН.

Детали

Чтобы защитить Европу, закроем двери Европейского союза для россиян уже сейчас. российские комбатанты и члены их семей не должны иметь права на въезд в ЕС. Нам необходимо как можно скорее ввести реальные запреты на въезд. Подобные шаги уже предприняты на национальном уровне, в частности в Эстонии. Это возможно, и такие меры работают

- написал Сибига.

Он добавил, что решение на уровне всего ЕС было бы особенно своевременным сейчас, когда путин вылавливает новое пушечное мясо прямо на улицах.

Каждый российский мужчина, завербованный для участия в войне против Украины, должен знать: подписывая контракт с захватнической армией, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу и остальной мир. Выдачу виз гражданам россии для необязательных поездок необходимо максимально ограничить во всех европейских государствах. Это вопрос национальной безопасности каждой европейской страны

 - добавил Сибига.

Министр подчеркнул, что российские дипломаты также не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе. Атаки россии против Европы уже не ограничиваются гибридными методами. Они становятся все более интенсивными и масштабными.

Напомним

Финляндия предложила ввести на уровне Европейского союза полный запрет на выдачу туристических виз гражданам россии. Инициатива получила широкую поддержку среди государств - членов ЕС во время саммита в Брюсселе 16 октября.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Европейский Союз
Финляндия
Брюссель
Эстония
Украина