"Закроем двери ЕС для россиян уже сейчас": Сибига призвал запретить въезд россиян в Европу

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС запретить въезд россиянам в Европу. Об этом министр написал в X, передает УНН.

Детали

Чтобы защитить Европу, закроем двери Европейского союза для россиян уже сейчас. российские комбатанты и члены их семей не должны иметь права на въезд в ЕС. Нам необходимо как можно скорее ввести реальные запреты на въезд. Подобные шаги уже предприняты на национальном уровне, в частности в Эстонии. Это возможно, и такие меры работают - написал Сибига.

Он добавил, что решение на уровне всего ЕС было бы особенно своевременным сейчас, когда путин вылавливает новое пушечное мясо прямо на улицах.

Каждый российский мужчина, завербованный для участия в войне против Украины, должен знать: подписывая контракт с захватнической армией, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу и остальной мир. Выдачу виз гражданам россии для необязательных поездок необходимо максимально ограничить во всех европейских государствах. Это вопрос национальной безопасности каждой европейской страны - добавил Сибига.

Министр подчеркнул, что российские дипломаты также не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе. Атаки россии против Европы уже не ограничиваются гибридными методами. Они становятся все более интенсивными и масштабными.

Напомним

Финляндия предложила ввести на уровне Европейского союза полный запрет на выдачу туристических виз гражданам россии. Инициатива получила широкую поддержку среди государств - членов ЕС во время саммита в Брюсселе 16 октября.