"Закроем двери ЕС для россиян уже сейчас": Сибига призвал запретить въезд россиян в Европу
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС запретить въезд российским комбатантам и их семьям. Он также поддержал ограничения на туристические визы.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС запретить въезд россиянам в Европу. Об этом министр написал в X, передает УНН.
Детали
Чтобы защитить Европу, закроем двери Европейского союза для россиян уже сейчас. российские комбатанты и члены их семей не должны иметь права на въезд в ЕС. Нам необходимо как можно скорее ввести реальные запреты на въезд. Подобные шаги уже предприняты на национальном уровне, в частности в Эстонии. Это возможно, и такие меры работают
Он добавил, что решение на уровне всего ЕС было бы особенно своевременным сейчас, когда путин вылавливает новое пушечное мясо прямо на улицах.
Каждый российский мужчина, завербованный для участия в войне против Украины, должен знать: подписывая контракт с захватнической армией, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу и остальной мир. Выдачу виз гражданам россии для необязательных поездок необходимо максимально ограничить во всех европейских государствах. Это вопрос национальной безопасности каждой европейской страны
Министр подчеркнул, что российские дипломаты также не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе. Атаки россии против Европы уже не ограничиваются гибридными методами. Они становятся все более интенсивными и масштабными.
Напомним
Финляндия предложила ввести на уровне Европейского союза полный запрет на выдачу туристических виз гражданам россии. Инициатива получила широкую поддержку среди государств - членов ЕС во время саммита в Брюсселе 16 октября.