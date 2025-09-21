"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що ймовірність початку Третьої світової війни відсутня, але людство живе у дуже небезпечній епосі. Вона наголосила на необхідності зміцнення оборонних можливостей ЄС та його автономності у питаннях безпеки.
Ймовірність початку Третьої світової війни наразі відсутня, вважає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона наголосила, що зараз людство живе у дуже небезпечній епосі. Про це повідомляє Le Soir, пише УНН.
Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість у зміцненні оборонних можливостей. З огляду на зростаючу ворожість у світі, ми маємо вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру
За словами президентки Єврокомісії, ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, а також малих і середніх підприємств, що включає й оборонну сферу.
На запитання: чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе, фон дер Ляєн відповіла:
"Ці інциденти, зокрема той, що стався в Польщі, є дуже значущими. І хоча НАТО має залишатися в центрі нашої колективної оборони, нам потрібна набагато сильніша європейська опора. Європа має бути більш автономною та незалежною в питаннях безпеки. Ми маємо програму для досягнення цієї мети: "Підготовка до 2030 року". Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського Союзу".
