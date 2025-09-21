"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 11653 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 22578 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 36986 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 41123 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 51780 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 50500 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 74000 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 82498 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62269 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57482 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.4м/с
61%
755мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що не проінформований щодо літаків рф над Естонією21 вересня, 08:08 • 6132 перегляди
рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський21 вересня, 08:20 • 7736 перегляди
Демченко про ситуацію на Сумщині: активність рф суттєво зменшилась21 вересня, 10:11 • 3806 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав21 вересня, 10:36 • 11326 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 16659 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 36986 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 31301 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 74000 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 82498 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 87337 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 69386 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 87337 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 39417 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 39814 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 41536 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Fox News
Eurofighter Typhoon
Іл-18

"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що ймовірність початку Третьої світової війни відсутня, але людство живе у дуже небезпечній епосі. Вона наголосила на необхідності зміцнення оборонних можливостей ЄС та його автономності у питаннях безпеки.

"Захистимо кожен сантиметр ЄС": в Єврокомісії оцінили ймовірність початку Третьої світової

Ймовірність початку Третьої світової війни наразі відсутня, вважає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона наголосила, що зараз людство живе у дуже небезпечній епосі.  Про це повідомляє Le Soir, пише УНН.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість у зміцненні оборонних можливостей. З огляду на зростаючу ворожість у світі, ми маємо вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру

- сказала фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій, а також малих і середніх підприємств, що включає й оборонну сферу. 

На запитання: чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе, фон дер Ляєн відповіла:

"Ці інциденти, зокрема той, що стався в Польщі, є дуже значущими. І хоча НАТО має залишатися в центрі нашої колективної оборони, нам потрібна набагато сильніша європейська опора. Європа має бути більш автономною та незалежною в питаннях безпеки. Ми маємо програму для досягнення цієї мети: "Підготовка до 2030 року". Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського Союзу".

Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф 21.09.25, 18:36 • 2676 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
НАТО
Європейський Союз
Європа
Урсула фон дер Ляєн
Польща