Эксклюзив
12:26 • 10209 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 19245 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 33508 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 39145 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 49772 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 72291 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 80995 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62011 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57266 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50333 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
21 сентября, 05:00 • 33519 просмотра
"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой

Киев • УНН

 32 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что вероятность начала Третьей мировой войны отсутствует, но человечество живет в очень опасной эпохе. Она подчеркнула необходимость укрепления оборонных возможностей ЕС и его автономности в вопросах безопасности.

"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой

Вероятность начала Третьей мировой войны в настоящее время отсутствует, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время она подчеркнула, что сейчас человечество живет в очень опасную эпоху. Об этом сообщает Le Soir, пишет УНН.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость в укреплении оборонных возможностей. Учитывая растущую враждебность в мире, мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира

- сказала фон дер Ляйен.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС отвечает за единый рынок для его отраслей промышленности, исследований и инноваций, а также малых и средних предприятий, что включает и оборонную сферу.

На вопрос: является ли отсутствие реакции американской армии на атаку российских беспилотников в Польше доказательством того, что в подобных инцидентах ЕС может рассчитывать только на себя, фон дер Ляйен ответила:

"Эти инциденты, в частности тот, что произошел в Польше, очень значимы. И хотя НАТО должно оставаться в центре нашей коллективной обороны, нам нужна гораздо более сильная европейская опора. Европа должна быть более автономной и независимой в вопросах безопасности. У нас есть программа для достижения этой цели: "Подготовка к 2030 году". Мы устраняем пробелы в наших возможностях. Мы ускоряем процедуры. Мы мобилизуем до 800 миллиардов евро для сектора обороны. Мы защитим каждый сантиметр Европейского Союза".

Ольга Розгон

