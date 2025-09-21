"Защитим каждый сантиметр ЕС": в Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой

Вероятность начала Третьей мировой войны в настоящее время отсутствует, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время она подчеркнула, что сейчас человечество живет в очень опасную эпоху. Об этом сообщает Le Soir, пишет УНН.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость в укреплении оборонных возможностей. Учитывая растущую враждебность в мире, мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира - сказала фон дер Ляйен.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС отвечает за единый рынок для его отраслей промышленности, исследований и инноваций, а также малых и средних предприятий, что включает и оборонную сферу.

На вопрос: является ли отсутствие реакции американской армии на атаку российских беспилотников в Польше доказательством того, что в подобных инцидентах ЕС может рассчитывать только на себя, фон дер Ляйен ответила:

"Эти инциденты, в частности тот, что произошел в Польше, очень значимы. И хотя НАТО должно оставаться в центре нашей коллективной обороны, нам нужна гораздо более сильная европейская опора. Европа должна быть более автономной и независимой в вопросах безопасности. У нас есть программа для достижения этой цели: "Подготовка к 2030 году". Мы устраняем пробелы в наших возможностях. Мы ускоряем процедуры. Мы мобилизуем до 800 миллиардов евро для сектора обороны. Мы защитим каждый сантиметр Европейского Союза".

Министр обороны Польши заявил, что НАТО должно решительно реагировать на провокации рф