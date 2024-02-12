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За тиждень ліквідовано понад 100 одиниць військової техніки та бліндажів окупантів – Клименко

За тиждень ліквідовано понад 100 одиниць військової техніки та бліндажів окупантів – Клименко

Київ • УНН

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За минулий тиждень Національна гвардія знищила понад 100 одиниць російської військової техніки, включаючи танки, бронемашини та склади з боєприпасами, ліквідувавши активи на десятки мільйонів доларів.

Воїни Національної гвардії ліквідували упродовж тижня понад сотню одиниць техніки на десятки мільйонів доларів, зокрема знищено вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ України.

Деталі

Згідно з дописом міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, за тиждень ліквідовано техніки на десятки мільйонів доларів, а саме:

8 танків;

5 бронетранспортерів;

10 бойових броньованих машин;

31 ворожу автівку;

5 складів боєкомплекту;

51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.

Також, окремо підкреслюється про знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку в зс рф вважається страшнішою зброєю.

Крім того, мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів над Одесою та Харковом збили 5 БпЛА "Shahed".

Нагадаємо

Колишнього правоохоронця з Харківської області звинуватили у державній зраді за те, що він перейшов на бік російських військ під час окупації і працював на їхніх блокпостах, а потім втік до росії разом зі своїм братом. Крім того, братів підозрюють у наведенні ворожої ракети на кафе у селищі Гроза.

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