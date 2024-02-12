За тиждень ліквідовано понад 100 одиниць військової техніки та бліндажів окупантів – Клименко
Київ • УНН
За минулий тиждень Національна гвардія знищила понад 100 одиниць російської військової техніки, включаючи танки, бронемашини та склади з боєприпасами, ліквідувавши активи на десятки мільйонів доларів.
Воїни Національної гвардії ліквідували упродовж тижня понад сотню одиниць техніки на десятки мільйонів доларів, зокрема знищено вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ України.
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Згідно з дописом міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, за тиждень ліквідовано техніки на десятки мільйонів доларів, а саме:
8 танків;
5 бронетранспортерів;
10 бойових броньованих машин;
31 ворожу автівку;
5 складів боєкомплекту;
51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.
Також, окремо підкреслюється про знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку в зс рф вважається страшнішою зброєю.
Крім того, мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів над Одесою та Харковом збили 5 БпЛА "Shahed".
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