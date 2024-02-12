За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

Воины Национальной гвардии ликвидировали в течение недели более сотни единиц техники на десятки миллионов долларов, в частности уничтожено огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепёк", которую россияне считают своим самым страшным оружием, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министра внутренних дел Украины.

Детали

Согласно заметке министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за неделю ликвидировано техники на десятки миллионов долларов, а именно:

8 танков;

5 бронетранспортеров;

10 боевых бронированных машин;

31 вражеский автомобиль;

5 складов боекомплекта;

51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.

Также, отдельно подчеркивается об уничтожении огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Солнцепёк", которую в ссс рф считают самым страшным оружием.

Кроме того, мобильные огневые группы Нацгвардии в течение прошлых нескольких дней над Одессой и Харьковом сбили 5 БпЛА "Shahed".

Напомним,

Бывшего правоохранителя из Харьковской области обвинили в государственной измене за то, что он перешел на сторону российских войск во время оккупациии работал на их блокпостах, а затем сбежал в Россию вместе со своим братом. Кроме того, братьев подозревают в наведении вражеской ракеты на кафе в поселке Гроза.

российские солдаты удерживали и пытали гражданских лиц в морозильной камере столовой аэропорта в Гостомеле.

Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич