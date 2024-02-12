За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  231466 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  286290 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  245941 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  287542 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  316253 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  249238 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208352 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

За прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила более 100 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с боеприпасами, ликвидировав активы на десятки миллионов долларов.

Война •   •  5911 просмотра
За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

На пляже в Мексике во время аварийной посадки самолета с парашютистами погиб мужчина

Самолет с четырьмя канадскими парашютистами был вынужден совершить экстренную посадку на мексиканском пляже, в результате чего погиб 62-летний мужчина и были ранены люди, находившиеся на борту самолета.

Новости Мира •   •  4072 просмотра
На пляже в Мексике во время аварийной посадки самолета с парашютистами погиб мужчина

ГСЧС предупреждает об опасности лавин на Закарпатье

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области в ближайшие дни.

Общество •   •  4606 просмотра
ГСЧС предупреждает об опасности лавин на Закарпатье

Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией

Пограничники задержали две группы, которые пытались нелегально попасть в Словакию вблизи украинско-словацкой границы: одну группу обнаружили в 300 метрах от границы, а другую - в полукилометре от нее, они намеревались попасть в Германию без документов.

Общество •   •  5127 просмотра
Пограничники задержали две группы лиц, которые пыталась незаконно пересечь границу со Словакией

Фарион проиграла суд по восстановлению в должности "Львовской политехники"

Суд вынес решение не в пользу Ирины Фарион в ее иске против увольнения с должности профессора Национального университета "Львовская политехника" после неоднозначных высказываний о солдатах, которые разговаривают на русском языке.

Общество •   •  6062 просмотра
Фарион проиграла суд по восстановлению в должности "Львовской политехники"

На Херсонщине второй человек за день подорвался на вражеской мине

62-летний мужчина подорвался на мине, оставленной россиянами в лесу вблизи Беляевки Херсонской области. Он в состоянии средней тяжести.

Война •   •  5891 просмотра
На Херсонщине второй человек за день подорвался на вражеской мине

Украинских борцов предостерегли от провокаций на чемпионате Европы в Румынии

Глава Министерства молодежи и спорта Украины поручил борцам, которые едут на чемпионат Европы в Румынию, достойно представить Украину, не поддаваясь на провокации со стороны россии.

Война •   •  5335 просмотра
Украинских борцов предостерегли от провокаций на чемпионате Европы в Румынии

Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что оборонные компании могут рассчитывать на то, что его правительство увеличит военные расходы, и что он выполнит свое обязательство по расходам 2% ВВП на оборону НАТО.

Новости Мира •   •  4526 просмотра
Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич

Президент Зеленский провел первое заседание Ставки с новоназначенными Главкомом Сырским и начальником Генерального штаба Брагилевичем, чтобы обсудить приоритетные вопросы, такие как линия фронта, защита критической инфраструктуры от российских атак и обеспечение армии всем необходимым.

Война •   •  7592 просмотра
Зеленский провел первое заседание Ставки в обновленном составе: докладывали Сырский и Баргилевич

Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины

Четырех известных пособников российского агрессора с Херсонщины будут судить за пособничество оккупантам и передачу ФСБ граждан Украины.

Война •   •  6039 просмотра
Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины