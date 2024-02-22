За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські війська відбили 64 обстріли з боку російсько-терористичних військ на багатьох ділянках фронту на сході України.
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення на фронті. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомив Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах – Генштаб22.02.24, 07:29 • 25963 перегляди