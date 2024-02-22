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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 05:36  •  6083 просмотра

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За минувшие сутки украинские войска отбили 64 обстрела со стороны российско-террористических войск на многих участках фронта на востоке Украины.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения на фронте. В общем враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах, сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, враг совершил 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка, что в Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клищеевка и Майорск Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов российских оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб22 февраля 2024, 05:29 • 6733 просмотра

Лилия Подоляк

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За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення - Генштаб
64 combat engagements took place in the frontline over the last day - General Staff
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