Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум зенитным ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

5 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

2 складах ГСМ,

3 пунктах управления,

8 артиллерийских средств

1 радиолокационной станции противника.

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью