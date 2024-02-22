Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб
Киев • УНН
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум зенитным ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:
- 5 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 2 складах ГСМ,
- 3 пунктах управления,
- 8 артиллерийских средств
- 1 радиолокационной станции противника.
Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью22 февраля 2024, 05:16 • 6925 просмотров
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.
Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 8 российских беспилотников "Шахид" из 10, запущенных ночью над несколькими регионами на востоке и юге Украины.
"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.
CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы
Согласно внутренним документам, полученным CNN, собака семьи Байденов Командор покусал агентов Секретной службы по меньшей мере 24 раза за прошлый год.
Клиники Сеула работают с перебоями из-за массового увольнения врачей
Из-за массовых увольнений младших врачей в знак протеста против увеличения поступления в медицинские школы, клиники в Сеуле работают с перебоями, а количество операций в крупных больницах значительно сократилось.
Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля
Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.
Делегация США прибыла на Тайвань
Делегация Конгресса США во главе с председателем Китайского комитета Палаты представителей Майком Галлахером прибыла в Тайвань для обсуждения двусторонних отношений, торговли, инвестиций и региональной безопасности.
В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа
Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.
15 человек погибли при съезде грузовика со скалы на Филиппинах
Грузовик, перевозивший 15 человек, сорвался со скалы на Филиппинах, и все пассажиры погибли после того, как водитель не справился с управлением на скользкой дороге во время проливных дождей.
Politico: Байден поддерживает Рютте как нового главу НАТО
Как сообщается, Байден поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО.