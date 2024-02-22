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Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 05:29  •  6607 просмотра

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В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум  зенитным ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • 5 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 
  • 2 складах ГСМ, 
  • 3 пунктах управления, 
  • 8 артиллерийских средств
  • 1 радиолокационной станции противника.

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью22 февраля 2024, 05:16 • 6925 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
sukhyi-su-34Су-34
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах – Генштаб
Aviation of the Defense Forces carried out 12 strikes against occupants - General Staff
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Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

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