Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах – Генштаб

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох зенітних ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

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Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:

5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,

2 складах ПММ,

3 пунктах управління,

8 артилерійських засобах

1 радіолокаційній станції противника.

Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі