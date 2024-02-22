Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах – Генштаб
Київ • УНН
У Генштабі повідомили, що за минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по російським військам, знищивши винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 безпілотники.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох зенітних ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,
- 2 складах ПММ,
- 3 пунктах управління,
- 8 артилерійських засобах
- 1 радіолокаційній станції противника.
Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі22.02.24, 07:16 • 25751 перегляд