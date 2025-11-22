З початку року до бюджету України надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google"
З початку року до бюджету України надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google" від іноземних компаній за електронні послуги. Найбільші суми сплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
З початку року до українського бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн "податку на Google" від іноземних компаній, що надають електронні послуги фізичним особам в Україні. Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух, передає УНН.
Деталі
Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили до бюджету:
- 136,0 млн євро;
- 165,2 млн доларів.
Зазначається, що найбільші суми податку сплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність
За її словами, з початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб – нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи – нерезиденти.
Нагадаємо
