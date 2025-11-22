С начала года в бюджет Украины поступило более 13,2 млрд грн "налога на Google"
Киев • УНН
С начала года в бюджет Украины поступило более 13,2 млрд грн "налога на Google" от иностранных компаний за электронные услуги. Наибольшие суммы уплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
С начала года в украинский бюджет поступило более 13,2 млрд грн "налога на Google" от иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги физическим лицам в Украине. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает УНН.
Детали
Компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили в бюджет:
- 136,0 млн евро;
- 165,2 млн долларов.
Отмечается, что наибольшие суммы налога уплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
Такой подход обеспечивает равные правила работы для международных и украинских компаний и создает прозрачный цифровой рынок. Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность
По ее словам, с начала года плательщиками налога зарегистрировались 7 человек – нерезидентов. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 143 человека – нерезиденты.
Напомним
