Шістьох ділків запідозрили у схемі ухилення від сплати податків на 35 млн грн через операції "на папері"

$42.090.00
48.740.05
ukenru
15:56 • 550 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4374 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21924 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 33042 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22164 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41597 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39953 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53365 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29443 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25876 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
100%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 38764 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 60459 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго20 листопада, 08:40 • 41165 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph20 листопада, 08:42 • 36168 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 39942 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 1574 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 4374 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 21924 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 33042 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 41597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 2746 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 31865 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 55035 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 52388 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 53273 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
БМ-21 «Град»

Шістьох ділків запідозрили у схемі ухилення від сплати податків на 35 млн грн через операції "на папері"

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Прокурори викрили масштабні схеми ухилення від сплати ПДВ, що призвели до недоотримання державою понад 35 млн грн. П'ятеро службових осіб одного товариства та керівник іншого підприємства фіктивно завищували податковий кредит.

Шістьох ділків запідозрили у схемі ухилення від сплати податків на 35 млн грн через операції "на папері"

Шістьом особам повідомили про підозру в ухиленні від сплати ПДВ на 35 млн грн через фіктивні операції, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили масштабні схеми ухилення від сплати ПДВ через фіктивні безтоварні операції. Держава недоотримала понад 35 млн грн", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, п’ятеро службових осіб одного товариства у 2022–2024 роках відображали у звітності "паперові" операції, яких фактично не було. Так вони штучно формували податковий кредит і зменшували суму ПДВ до сплати. Збитки бюджету - майже 27 млн грн.

Окремо встановлено, що керівник іншого підприємства завищив податковий кредит у звітності за листопад 2023 року. Експертиза підтвердила ухилення ще на 8,3 млн грн ПДВ.

"6 листопада 2025 року шести особам повідомлено про підозру", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Підозрюваним інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України.

Ухилення від сплати 30 млн грн податків на поставці захисних споруд: судитимуть директорку підприємства10.10.25, 14:36 • 2964 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)