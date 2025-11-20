Шістьох ділків запідозрили у схемі ухилення від сплати податків на 35 млн грн через операції "на папері"

Шістьом особам повідомили про підозру в ухиленні від сплати ПДВ на 35 млн грн через фіктивні операції, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили масштабні схеми ухилення від сплати ПДВ через фіктивні безтоварні операції. Держава недоотримала понад 35 млн грн", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, п’ятеро службових осіб одного товариства у 2022–2024 роках відображали у звітності "паперові" операції, яких фактично не було. Так вони штучно формували податковий кредит і зменшували суму ПДВ до сплати. Збитки бюджету - майже 27 млн грн.

Окремо встановлено, що керівник іншого підприємства завищив податковий кредит у звітності за листопад 2023 року. Експертиза підтвердила ухилення ще на 8,3 млн грн ПДВ.

"6 листопада 2025 року шести особам повідомлено про підозру", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Підозрюваним інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України.

Ухилення від сплати 30 млн грн податків на поставці захисних споруд: судитимуть директорку підприємства