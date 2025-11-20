Шістьох ділків запідозрили у схемі ухилення від сплати податків на 35 млн грн через операції "на папері"
Київ • УНН
Прокурори викрили масштабні схеми ухилення від сплати ПДВ, що призвели до недоотримання державою понад 35 млн грн. П'ятеро службових осіб одного товариства та керівник іншого підприємства фіктивно завищували податковий кредит.
Шістьом особам повідомили про підозру в ухиленні від сплати ПДВ на 35 млн грн через фіктивні операції, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.
Деталі
"Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили масштабні схеми ухилення від сплати ПДВ через фіктивні безтоварні операції. Держава недоотримала понад 35 млн грн", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, п’ятеро службових осіб одного товариства у 2022–2024 роках відображали у звітності "паперові" операції, яких фактично не було. Так вони штучно формували податковий кредит і зменшували суму ПДВ до сплати. Збитки бюджету - майже 27 млн грн.
Окремо встановлено, що керівник іншого підприємства завищив податковий кредит у звітності за листопад 2023 року. Експертиза підтвердила ухилення ще на 8,3 млн грн ПДВ.
"6 листопада 2025 року шести особам повідомлено про підозру", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Підозрюваним інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України.
