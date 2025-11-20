Шестерых дельцов заподозрили в схеме уклонения от уплаты налогов на 35 млн грн через операции "на бумаге"
Киев • УНН
Прокуроры разоблачили масштабные схемы уклонения от уплаты НДС, что привело к недополучению государством более 35 млн грн. Пятеро должностных лиц одного общества и руководитель другого предприятия фиктивно завышали налоговый кредит.
Шести лицам сообщили о подозрении в уклонении от уплаты НДС на 35 млн грн через фиктивные операции, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
"Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабные схемы уклонения от уплаты НДС через фиктивные бестоварные операции. Государство недополучило более 35 млн грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пятеро должностных лиц одного общества в 2022–2024 годах отражали в отчетности "бумажные" операции, которых фактически не было. Так они искусственно формировали налоговый кредит и уменьшали сумму НДС к уплате. Убытки бюджета - почти 27 млн грн.
Отдельно установлено, что руководитель другого предприятия завысил налоговый кредит в отчетности за ноябрь 2023 года. Экспертиза подтвердила уклонение еще на 8,3 млн грн НДС.
"6 ноября 2025 года шести лицам сообщено о подозрении", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Подозреваемым инкриминировано ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) УК Украины.
