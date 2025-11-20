Шестерых дельцов заподозрили в схеме уклонения от уплаты налогов на 35 млн грн через операции "на бумаге"

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6848 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10370 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13450 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20798 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27709 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40092 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22496 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24879 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25226 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6880 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13464 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23296 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40099 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6540 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26618 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39394 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53261 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75091 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Шестерых дельцов заподозрили в схеме уклонения от уплаты налогов на 35 млн грн через операции "на бумаге"

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

Прокуроры разоблачили масштабные схемы уклонения от уплаты НДС, что привело к недополучению государством более 35 млн грн. Пятеро должностных лиц одного общества и руководитель другого предприятия фиктивно завышали налоговый кредит.

Шестерых дельцов заподозрили в схеме уклонения от уплаты налогов на 35 млн грн через операции "на бумаге"

Шести лицам сообщили о подозрении в уклонении от уплаты НДС на 35 млн грн через фиктивные операции, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабные схемы уклонения от уплаты НДС через фиктивные бестоварные операции. Государство недополучило более 35 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пятеро должностных лиц одного общества в 2022–2024 годах отражали в отчетности "бумажные" операции, которых фактически не было. Так они искусственно формировали налоговый кредит и уменьшали сумму НДС к уплате. Убытки бюджета - почти 27 млн грн.

Отдельно установлено, что руководитель другого предприятия завысил налоговый кредит в отчетности за ноябрь 2023 года. Экспертиза подтвердила уклонение еще на 8,3 млн грн НДС.

"6 ноября 2025 года шести лицам сообщено о подозрении", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Подозреваемым инкриминировано ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) УК Украины.

Уклонение от уплаты 30 млн грн налогов при поставке защитных сооружений: будут судить директора предприятия10.10.25, 14:36 • 2964 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины