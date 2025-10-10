$41.400.09
Уклонение от уплаты 30 млн грн налогов при поставке защитных сооружений: будут судить директора предприятия

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Директора предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Днепропетровской области.

Уклонение от уплаты 30 млн грн налогов при поставке защитных сооружений: будут судить директора предприятия

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора совместно с детективами БЭБ Украины разоблачена схема уклонения от уплаты налогов, из-за которой государство потеряло более 30 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что директор одного из предприятий не отразила в налоговой отчетности средства, полученные от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА за поставку габионных конструкций – инженерных сооружений, используемых для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

"В результате этого бюджет недополучил более 30 млн грн. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в Днепровский районный суд Днепропетровской области", - отмечается в сообщении.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Дополнение

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора горнодобывающего предприятия в Винницкой области, которого подозревают в организации схемы уклонения от уплаты рентной платы за пользование недрами на более чем 27 млн грн.

Анна Мурашко

