Уклонение от уплаты 30 млн грн налогов при поставке защитных сооружений: будут судить директора предприятия
Киев • УНН
Директора предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Днепропетровской области.
В суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора совместно с детективами БЭБ Украины разоблачена схема уклонения от уплаты налогов, из-за которой государство потеряло более 30 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что директор одного из предприятий не отразила в налоговой отчетности средства, полученные от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА за поставку габионных конструкций – инженерных сооружений, используемых для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.
"В результате этого бюджет недополучил более 30 млн грн. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в Днепровский районный суд Днепропетровской области", - отмечается в сообщении.
Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дополнение
