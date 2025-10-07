$41.340.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ухилення від сплати 27 млн грн рентних платежів за користування надрами: на Вінниччині судитимуть директора гірничовидобувного підприємства

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Обвинувальний акт щодо ексдиректора "Вінницького кар’єроуправління" Андрія Нестеренка скеровано до суду. Його підозрюють в організації схеми ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн.

Ухилення від сплати 27 млн грн рентних платежів за користування надрами: на Вінниччині судитимуть директора гірничовидобувного підприємства

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора гірничовидобувного підприємства на Вінниччині, якого підозрюють в організації схеми ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланнм на Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про ексдиректора "Вінницького кар’єроуправління" Андрія Нестеренка.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який організував схему ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн 

- йдеться в повідомленні.

Йому інкриміновано умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що в період з 2020 по 2024 рік, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, підприємство здійснювало видобування граніту на території Вінницької області.

Згідно з рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин, із видобутої сировини воно мало виробляти товарну продукцію - бутовий камінь та щебінь - і сплачувати рентну плату з вартості їх реалізації.

Офіс Генпрокурора зазначає, що директор підприємства організував продаж видобутої продукції пов’язаній структурі за штучно заниженими цінами - від 40 до 90 гривень за тонну. Загалом реалізовано близько 7,5 млн м³ гранітної продукції. Надалі це підприємство перепродавало товар уже за ринковими цінами будівельним компаніям.

Унаслідок такої схеми до державного бюджету не надійшло понад 27 млн грн рентної плати.

Доповнення

У серпні цього року Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру екскерівнику гірничовидобувного підприємства, який протягом 2020-2024 років умисно занижував ціни на видобутий граніт і ухилився від сплати 27 млн грн рентних платежів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що з червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку корисних копалин, 47 обвинувальних актів скеровано до суду.

Анна Мурашко

