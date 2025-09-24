Жодних домовленостей із прокурорами бути не може: Кравченко розповів, скільки підозр вручили за незаконний видобуток копалин

$41.380.13
Ексклюзив
07:25 • 2404 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 5416 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 5178 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 21078 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 40057 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 33235 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 31660 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 62388 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29133 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65506 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія Кардинале
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 62388 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Швейцарія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Fox News
МіГ-31
The Guardian
YouTube
Шахед-136

Жодних домовленостей із прокурорами бути не може: Кравченко розповів, скільки підозр вручили за незаконний видобуток копалин

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Починаючи з червня, у справах про незаконний видобуток надр прокурори передали до суду 47 обвинувальних актів.

Жодних домовленостей із прокурорами бути не може: Кравченко розповів, скільки підозр вручили за незаконний видобуток копалин

З червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку корисних копалин, 47 обвинувальних актів скеровано до суду, розповів Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, передає кореспондент УНН.

Я знаю потенціал галузі, знаю чесних інвесторів, які працюють відкрито і вкладають в розвиток України. Але так само знаю і про іншу сторону - про тих, хто прикривається патріотичними гаслами, а насправді обманює державу і громаду, знищує довкілля і виводить прибутки повз бюджет. Незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляції на аукціонах із спецдозволами, заниження ціни при продажі ресурсів – все це не чутки. Це реальні справи, які вже розслідували органи прокуратури. Я бачу і розумію як це працює і хочу чесно сказати: Якщо колись із прокурорами можна було домовитись, то зараз ситуація змінилась і жодних домовленостей бути не може

- заявив Кравченко.

За його словами, майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри і скеровує до суду справи щодо порушень у видобувній галузі. " Із червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже скеровано 47 обвинувальних актів", - розповів Кравченко.

Незаконний видобуток піску на Київщині: правоохоронці запобігли екологічній катастрофі11.07.25, 11:34 • 4300 переглядiв

Також за словами Генпрокурора, у судах оскаржується понад 110 справ щодо незаконно отримуваних дозволів на видобуток корисних копалин, із яких вже 10 задоволені. Виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів, до суду подано 12 позовів.

"Моя позиція як Генерального прокурора спроста: Якщо ви працюєте чесно, то держава захищає вас і прокуратура на вашому боці. Якщо ви намагаєтесь красти і наживатись за рахунок держави – це ваш вибір і відповідальність буде невідворотною", - наголосив Кравченко.

На Черкащині викрито незаконний видобуток каолінів на майже 190 млн грн24.09.25, 11:03 • 452 перегляди

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Укргазвидобування
Україна