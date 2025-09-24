Жодних домовленостей із прокурорами бути не може: Кравченко розповів, скільки підозр вручили за незаконний видобуток копалин
Київ • УНН
Починаючи з червня, у справах про незаконний видобуток надр прокурори передали до суду 47 обвинувальних актів.
З червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку корисних копалин, 47 обвинувальних актів скеровано до суду, розповів Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, передає кореспондент УНН.
Я знаю потенціал галузі, знаю чесних інвесторів, які працюють відкрито і вкладають в розвиток України. Але так само знаю і про іншу сторону - про тих, хто прикривається патріотичними гаслами, а насправді обманює державу і громаду, знищує довкілля і виводить прибутки повз бюджет. Незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляції на аукціонах із спецдозволами, заниження ціни при продажі ресурсів – все це не чутки. Це реальні справи, які вже розслідували органи прокуратури. Я бачу і розумію як це працює і хочу чесно сказати: Якщо колись із прокурорами можна було домовитись, то зараз ситуація змінилась і жодних домовленостей бути не може
За його словами, майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри і скеровує до суду справи щодо порушень у видобувній галузі. " Із червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже скеровано 47 обвинувальних актів", - розповів Кравченко.
Також за словами Генпрокурора, у судах оскаржується понад 110 справ щодо незаконно отримуваних дозволів на видобуток корисних копалин, із яких вже 10 задоволені. Виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів, до суду подано 12 позовів.
"Моя позиція як Генерального прокурора спроста: Якщо ви працюєте чесно, то держава захищає вас і прокуратура на вашому боці. Якщо ви намагаєтесь красти і наживатись за рахунок держави – це ваш вибір і відповідальність буде невідворотною", - наголосив Кравченко.
