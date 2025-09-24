Жодних домовленостей із прокурорами бути не може: Кравченко розповів, скільки підозр вручили за незаконний видобуток копалин

З червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку корисних копалин, 47 обвинувальних актів скеровано до суду, розповів Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час виступу на міжнародному форумі United by Mining, передає кореспондент УНН.

Я знаю потенціал галузі, знаю чесних інвесторів, які працюють відкрито і вкладають в розвиток України. Але так само знаю і про іншу сторону - про тих, хто прикривається патріотичними гаслами, а насправді обманює державу і громаду, знищує довкілля і виводить прибутки повз бюджет. Незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляції на аукціонах із спецдозволами, заниження ціни при продажі ресурсів – все це не чутки. Це реальні справи, які вже розслідували органи прокуратури. Я бачу і розумію як це працює і хочу чесно сказати: Якщо колись із прокурорами можна було домовитись, то зараз ситуація змінилась і жодних домовленостей бути не може