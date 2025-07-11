Незаконний видобуток піску на Київщині: правоохоронці запобігли екологічній катастрофі

Правоохоронці зупинили незаконний видобуток піску у населеному пункті Бобриця Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, пісок видобували на земельних ділянках сільськогосподарського призначення у селі Бобриця. Документування у кримінальному провадженні розпочалось у 2023 році.

Слідча встановили, що земельна ділянка, площею 5,5 га, перебуває у приватній власності з 2018 року. Під час обшуку було виявлено чорнову документація, яка підтверджує, що незаконний видобуток та продаж піску проводився впродовж тривалого часу.

Внаслідок чого утворилась водойма площею понад 3 га та глибиною понад 6 метрів, що могло спричинити екологічну катастрофу.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин). Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі терміном до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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