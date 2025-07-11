Незаконная добыча песка в Киевской области: правоохранители предотвратили экологическую катастрофу

Правоохранители остановили незаконную добычу песка в населенном пункте Бобрица Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, песок добывали на земельных участках сельскохозяйственного назначения в селе Бобрица. Документирование в уголовном производстве началось в 2023 году.

Следователи установили, что земельный участок площадью 5,5 га находится в частной собственности с 2018 года. Во время обыска была обнаружена черновая документация, подтверждающая, что незаконная добыча и продажа песка проводилась в течение длительного времени.

В результате чего образовался водоем площадью более 3 га и глубиной более 6 метров, что могло повлечь экологическую катастрофу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним

В Харьковской области разоблачили группу лиц, которая производила поддельные акцизные марки для алкоголя. Следователи изъяли более 2,5 млн марок, задержаны трое участников группы, среди которых двое иностранцев.