Никаких договоренностей с прокурорами быть не может: Кравченко рассказал, сколько подозрений вручили за незаконную добычу ископаемых
Начиная с июня, по делам о незаконной добыче недр прокуроры передали в суд 47 обвинительных актов.
С июня этого года прокуроры сообщили о более чем 60 подозрениях по фактам незаконной добычи полезных ископаемых, 47 обвинительных актов направлены в суд, рассказал Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время выступления на международном форуме United by Mining, передает корреспондент УНН.
Я знаю потенциал отрасли, знаю честных инвесторов, которые работают открыто и вкладывают в развитие Украины. Но так же знаю и о другой стороне - о тех, кто прикрывается патриотическими лозунгами, а на самом деле обманывает государство и общество, уничтожает окружающую среду и выводит доходы мимо бюджета. Незаконная добыча, фиктивные договоры, манипуляции на аукционах со спецразрешениями, занижение цены при продаже ресурсов – все это не слухи. Это реальные дела, которые уже расследовали органы прокуратуры. Я вижу и понимаю, как это работает, и хочу честно сказать: если когда-то с прокурорами можно было договориться, то сейчас ситуация изменилась, и никаких договоренностей быть не может
По его словам, почти еженедельно прокуратура объявляет новые подозрения и направляет в суд дела о нарушениях в добывающей отрасли. "С июня этого года прокуроры сообщили более 60 подозрений по фактам незаконной добычи. В суд уже направлено 47 обвинительных актов", - рассказал Кравченко.
Также, по словам Генпрокурора, в судах оспаривается более 110 дел относительно незаконно полученных разрешений на добычу полезных ископаемых, из которых уже 10 удовлетворены. Выявлены нарушения при продаже более 20 спецразрешений, в суд подано 12 исков.
"Моя позиция как Генерального прокурора проста: если вы работаете честно, то государство защищает вас, и прокуратура на вашей стороне. Если вы пытаетесь воровать и наживаться за счет государства – это ваш выбор, и ответственность будет неотвратимой", - подчеркнул Кравченко.
