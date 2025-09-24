Никаких договоренностей с прокурорами быть не может: Кравченко рассказал, сколько подозрений вручили за незаконную добычу ископаемых

С июня этого года прокуроры сообщили о более чем 60 подозрениях по фактам незаконной добычи полезных ископаемых, 47 обвинительных актов направлены в суд, рассказал Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время выступления на международном форуме United by Mining, передает корреспондент УНН.

Я знаю потенциал отрасли, знаю честных инвесторов, которые работают открыто и вкладывают в развитие Украины. Но так же знаю и о другой стороне - о тех, кто прикрывается патриотическими лозунгами, а на самом деле обманывает государство и общество, уничтожает окружающую среду и выводит доходы мимо бюджета. Незаконная добыча, фиктивные договоры, манипуляции на аукционах со спецразрешениями, занижение цены при продаже ресурсов – все это не слухи. Это реальные дела, которые уже расследовали органы прокуратуры. Я вижу и понимаю, как это работает, и хочу честно сказать: если когда-то с прокурорами можно было договориться, то сейчас ситуация изменилась, и никаких договоренностей быть не может