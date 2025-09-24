В Черкасской области разоблачена незаконная добыча каолинов на почти 190 млн грн
Киев • УНН
Предприятие в Черкасской области разоблачили на незаконной добыче каолинов. Оно действовало вне разрешений, нанеся значительный ущерб государству.
В Черкасской области разоблачена масштабная незаконная добыча каолинов на почти 190 млн грн: следователи установили, что предприятие действовало вне разрешений, нанося значительный ущерб государству. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.
Детали
В Звенигородском районе Черкасской области правоохранители задокументировали противоправную деятельность директора и специалиста одного из местных предприятий, которые организовали незаконную добычу полезных ископаемых государственного значения – вторичных каолинов.
По данным следствия, предприятие в течение длительного времени осуществляло добычу вне специального разрешения на пользование недрами и контура подсчета запасов. В результате таких действий было незаконно добыто около 14 тыс. тонн каолинов, чем государству нанесен ущерб на сумму более 189 млн грн.
Фигурантам сообщено о подозрении за нарушение правил охраны и использования недр (ч. 4 ст. 240 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Черкасской области под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДСР НПУ.
