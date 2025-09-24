В Черкасской области разоблачена незаконная добыча каолинов на почти 190 млн грн

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
08:38 • 1212 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 4468 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 9520 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 8764 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 22788 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 41560 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 33983 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32185 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64159 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29259 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
69%
755мм
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 20118 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 18868 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 19372 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 22474 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 16513 просмотра
публикации
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 1212 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 15219 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 22640 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64159 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 47175 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Руслан Кравченко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 27489 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 88019 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 48474 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 62999 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 114648 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
МиГ-31
Хранитель
YouTube
Шахед-136

В Черкасской области разоблачена незаконная добыча каолинов на почти 190 млн грн

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Предприятие в Черкасской области разоблачили на незаконной добыче каолинов. Оно действовало вне разрешений, нанеся значительный ущерб государству.

В Черкасской области разоблачена незаконная добыча каолинов на почти 190 млн грн

В Черкасской области разоблачена масштабная незаконная добыча каолинов на почти 190 млн грн: следователи установили, что предприятие действовало вне разрешений, нанося значительный ущерб государству. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

В Звенигородском районе Черкасской области правоохранители задокументировали противоправную деятельность директора и специалиста одного из местных предприятий, которые организовали незаконную добычу полезных ископаемых государственного значения – вторичных каолинов.

По данным следствия, предприятие в течение длительного времени осуществляло добычу вне специального разрешения на пользование недрами и контура подсчета запасов. В результате таких действий было незаконно добыто около 14 тыс. тонн каолинов, чем государству нанесен ущерб на сумму более 189 млн грн. 

– сообщили в ОГП.

Фигурантам сообщено о подозрении за нарушение правил охраны и использования недр (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Черкасской области под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДСР НПУ.

Экологическая прокуратура требует официально установить границы заказника "Остров Жуков" в Киеве22.09.25, 12:09 • 2740 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев