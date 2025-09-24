На Черкащині викрито незаконний видобуток каолінів на майже 190 млн грн
Київ • УНН
Підприємство на Черкащині викрили на незаконному видобутку каолінів. Воно діяло поза межами дозволів, завдавши значної шкоди державі.
У Черкаській області викрито масштабний незаконний видобуток каолінів на майже 190 млн грн: слідчі встановили, що підприємство діяло поза межами дозволів, завдаючи значної шкоди державі. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
У Звенигородському районі Черкаської області правоохоронці задокументували протиправну діяльність директора та фахівця одного з місцевих підприємств, які організували незаконний видобуток корисних копалин державного значення – вторинних каолінів.
За даними слідства, підприємство протягом тривалого часу здійснювало видобуток поза межами спеціального дозволу на користування надрами та контуру підрахунку запасів. У результаті таких дій було незаконно видобуто близько 14 тис. тонн каолінів, чим державі завдано збитків на суму понад 189 млн грн.
Фігурантам повідомлено про підозру за порушення правил охорони та використання надр (ч. 4 ст. 240 КК України).
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.
