На Черкащині викрито незаконний видобуток каолінів на майже 190 млн грн

Ексклюзив
07:25 • 1858 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 4250 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 4240 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 20550 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 39469 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 32933 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 31408 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 61750 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29062 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 65403 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 17897 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 16603 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 17123 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 18564 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 14140 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 13044 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 18605 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09 • 61750 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 45041 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 61950 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 26120 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 86741 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 47313 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 61903 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 113584 перегляди
На Черкащині викрито незаконний видобуток каолінів на майже 190 млн грн

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Підприємство на Черкащині викрили на незаконному видобутку каолінів. Воно діяло поза межами дозволів, завдавши значної шкоди державі.

У Черкаській області викрито масштабний незаконний видобуток каолінів на майже 190 млн грн: слідчі встановили, що підприємство діяло поза межами дозволів, завдаючи значної шкоди державі. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

У Звенигородському районі Черкаської області правоохоронці задокументували протиправну діяльність директора та фахівця одного з місцевих підприємств, які організували незаконний видобуток корисних копалин державного значення – вторинних каолінів.

За даними слідства, підприємство протягом тривалого часу здійснювало видобуток поза межами спеціального дозволу на користування надрами та контуру підрахунку запасів. У результаті таких дій було незаконно видобуто близько 14 тис. тонн каолінів, чим державі завдано збитків на суму понад 189 млн грн. 

– повідомили в ОГП.

Фігурантам повідомлено про підозру за порушення правил охорони та використання надр (ч. 4 ст. 240 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Екологічна прокуратура вимагає офіційно встановити межі заказника "Острів Жуків" у Києві 22.09.25, 12:09 • 2736 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Черкаська область
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ