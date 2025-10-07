$41.340.11
Уклонение от уплаты 27 млн грн рентных платежей за пользование недрами: в Винницкой области будут судить директора горнодобывающего предприятия

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Обвинительный акт в отношении экс-директора "Винницкого карьероуправления" Андрея Нестеренко направлен в суд. Его подозревают в организации схемы уклонения от уплаты рентной платы за пользование недрами на более чем 27 млн грн.

Уклонение от уплаты 27 млн грн рентных платежей за пользование недрами: в Винницкой области будут судить директора горнодобывающего предприятия

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора горнодобывающего предприятия в Винницкой области, которого подозревают в организации схемы уклонения от уплаты рентной платы за пользование недрами на сумму более 27 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-директоре "Винницкого карьероуправления" Андрее Нестеренко.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который организовал схему уклонения от уплаты рентной платы за пользование недрами на сумму более 27 млн грн 

- говорится в сообщении.

Ему инкриминируется умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следствием установлено, что в период с 2020 по 2024 год, имея специальное разрешение на пользование недрами, предприятие осуществляло добычу гранита на территории Винницкой области.

Согласно решению Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых, из добытого сырья оно должно было производить товарную продукцию - бутовый камень и щебень - и уплачивать рентную плату со стоимости их реализации.

Офис Генпрокурора отмечает, что директор предприятия организовал продажу добытой продукции связанной структуре по искусственно заниженным ценам - от 40 до 90 гривен за тонну. Всего реализовано около 7,5 млн м³ гранитной продукции. В дальнейшем это предприятие перепродавало товар уже по рыночным ценам строительным компаниям.

В результате такой схемы в государственный бюджет не поступило более 27 млн грн рентной платы.

Дополнение

В августе этого года Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении экс-руководителю горнодобывающего предприятия, который в течение 2020-2024 годов умышленно занижал цены на добытый гранит и уклонился от уплаты 27 млн грн рентных платежей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что с июня этого года прокуроры сообщили более 60 подозрений по фактам незаконной добычи полезных ископаемых, 47 обвинительных актов направлены в суд.

Анна Мурашко

