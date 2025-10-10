Ухилення від сплати 30 млн грн податків на поставці захисних споруд: судитимуть директорку підприємства
Київ • УНН
Директорку підприємства обвинувачують в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо директорки одного з підприємств, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора спільно з детективами БЕБ України викрито схему ухилення від сплати податків, через яку держава втратила понад 30 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів.
"Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області", - зазначається в повідомленні.
Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Доповнення
