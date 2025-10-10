$41.400.09
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 16411 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:38 • 11309 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:08 • 12061 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 14555 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16218 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24654 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44801 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35456 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41940 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Публікації
Ексклюзиви
Ухилення від сплати 30 млн грн податків на поставці захисних споруд: судитимуть директорку підприємства

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Директорку підприємства обвинувачують в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

Ухилення від сплати 30 млн грн податків на поставці захисних споруд: судитимуть директорку підприємства

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директорки одного з підприємств, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора спільно з детективами БЕБ України викрито схему ухилення від сплати податків, через яку держава втратила понад 30 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів.

"Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області", - зазначається в повідомленні.

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Доповнення

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора гірничовидобувного підприємства на Вінниччині, якого підозрюють в організації схеми ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн.

Анна Мурашко

ЕкономікаКримінал та НП
Донецька область
Вінницька область
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область
Укргазвидобування