YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро
Київ • УНН
YouTube-акаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро з понад 200 тисячами підписників став недоступним. Це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США.
YouTube-акаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро у суботу ввечері став недоступним. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
Канал Мадуро мав понад 200 тисяч підписників і використовувався для трансляцій його виступів та фрагментів щотижневих програм на державному телебаченні. Проте у суботу він виявився офлайн.
У компанії Google, яка володіє YouTube, ситуацію поки не прокоментували. На сайті сервісу зазначається, що акаунти можуть бути видалені за неодноразові порушення правил спільноти, зокрема за поширення дезінформації, мови ненависті або контенту, який "заважає демократичним процесам".
Це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США. Напередодні Вашингтон розгорнув у південній частині Карибського басейну військові кораблі та винищувачі, що викликало різку реакцію Каракаса.
Нагадаємо
На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей.
Згодом Трамп пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.
