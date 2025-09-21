YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 12497 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 24282 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 38720 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 42154 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 52450 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 51054 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 74862 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 83193 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62470 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57646 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
Прем'єр Британії Стармер готується оголосити про визнання Палестини: деталі21 вересня, 09:59 • 4642 перегляди
Демченко про ситуацію на Сумщині: активність рф суттєво зменшилась21 вересня, 10:11 • 4868 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав21 вересня, 10:36 • 12271 перегляди
По лінії кордону з білоруссю якоїсь активності немає - Держприкордонслужба21 вересня, 11:10 • 4250 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 18787 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 38720 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 32012 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 74862 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 83193 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 88373 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 69850 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 88373 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 39914 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 40202 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 41916 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Fox News
Eurofighter Typhoon
Іл-18

YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Київ • УНН

 • 40 перегляди

YouTube-акаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро з понад 200 тисячами підписників став недоступним. Це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США.

YouTube видалив канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро

YouTube-акаунт президента Венесуели Ніколаса Мадуро у суботу ввечері став недоступним. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Канал Мадуро мав понад 200 тисяч підписників і використовувався для трансляцій його виступів та фрагментів щотижневих програм на державному телебаченні. Проте у суботу він виявився офлайн.

У компанії Google, яка володіє YouTube, ситуацію поки не прокоментували. На сайті сервісу зазначається, що акаунти можуть бути видалені за неодноразові порушення правил спільноти, зокрема за поширення дезінформації, мови ненависті або контенту, який "заважає демократичним процесам".

Це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США. Напередодні Вашингтон розгорнув у південній частині Карибського басейну військові кораблі та винищувачі, що викликало різку реакцію Каракаса.

Нагадаємо

На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. 

Згодом Трамп пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.

Мадуро заперечив причетність Венесуели до наркотрафіку і запропонував Трампу прямі переговори - Reuters21.09.25, 04:24 • 4128 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
YouTube
Google