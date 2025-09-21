YouTube удалил канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 12798 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 24771 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 39206 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 42452 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51186 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 75107 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 83387 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62564 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57733 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50691 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Популярные новости
Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали21 сентября, 09:59 • 5048 просмотра
Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась21 сентября, 10:11 • 5304 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил21 сентября, 10:36 • 12485 просмотра
По линии границы с беларусью какой-либо активности нет - Госпогранслужба21 сентября, 11:10 • 4658 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 19042 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 39208 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 32209 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 75107 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 83388 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 88610 просмотра
YouTube удалил канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Киев • УНН

 • 392 просмотра

YouTube-аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро с более чем 200 тысячами подписчиков стал недоступен. Это произошло на фоне обострения отношений между Венесуэлой и США.

YouTube удалил канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро

YouTube-аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу вечером стал недоступным. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Канал Мадуро имел более 200 тысяч подписчиков и использовался для трансляций его выступлений и фрагментов еженедельных программ на государственном телевидении. Однако в субботу он оказался офлайн.

В компании Google, владеющей YouTube, ситуацию пока не прокомментировали. На сайте сервиса отмечается, что аккаунты могут быть удалены за неоднократные нарушения правил сообщества, в частности за распространение дезинформации, языка ненависти или контента, который "мешает демократическим процессам".

Это произошло на фоне обострения отношений между Венесуэлой и США. Накануне Вашингтон развернул в южной части Карибского бассейна военные корабли и истребители, что вызвало резкую реакцию Каракаса.

Напомним

В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек.

Впоследствии Трамп пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.

Мадуро отрицает причастность Венесуэлы к наркотрафику и предложил Трампу прямые переговоры - Reuters21.09.25, 04:24 • 4154 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
YouTube
Google