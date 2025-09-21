YouTube удалил канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро

YouTube-аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу вечером стал недоступным. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Канал Мадуро имел более 200 тысяч подписчиков и использовался для трансляций его выступлений и фрагментов еженедельных программ на государственном телевидении. Однако в субботу он оказался офлайн.

В компании Google, владеющей YouTube, ситуацию пока не прокомментировали. На сайте сервиса отмечается, что аккаунты могут быть удалены за неоднократные нарушения правил сообщества, в частности за распространение дезинформации, языка ненависти или контента, который "мешает демократическим процессам".

Это произошло на фоне обострения отношений между Венесуэлой и США. Накануне Вашингтон развернул в южной части Карибского бассейна военные корабли и истребители, что вызвало резкую реакцию Каракаса.

Напомним

В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек.

Впоследствии Трамп пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.

Мадуро отрицает причастность Венесуэлы к наркотрафику и предложил Трампу прямые переговоры - Reuters