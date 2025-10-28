Європа у залізній хватці: Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів з 1 грудня

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 8206 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20464 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17955 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17707 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16780 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14785 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33757 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27159 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13175 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
65%
742мм
Популярнi новини
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 11133 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 10011 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 23601 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 18590 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 6688 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 6184 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 18793 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 20465 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33757 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 27160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Музикант
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Індія
Китай
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 1702 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 1956 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 23783 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33782 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 35777 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Bild
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Соціальна мережа

Європа у залізній хватці: Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів з 1 грудня

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Китай з 1 грудня зобов'язує компанії інформувати про подальше використання продукції з понад 0,1% китайської сировини. Німецьким компаніям потрібна ліцензія з Пекіна для експорту товарів, виготовлених із застосуванням китайської сировини.

Європа у залізній хватці: Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів з 1 грудня

Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів: Пекін зобов'язав компанії, що випускають продукцію, що містить понад 0,1% певної китайської сировини, докладно інформувати китайських постачальників про їхнє подальше використання. Таким чином, якщо німецька компанія хоче експортувати продукт, виготовлений у Німеччині із застосуванням китайської сировини, з 1 грудня їй буде потрібна ліцензія з Пекіна, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними видання, компаніям, які не дотримуватимуться нових правил, загрожує припинення поставок. Але навіть ті, хто акуратно виконує нові правила, не застраховані: дозвіл на експорт видає Міністерство торгівлі Китаю, і часто затягує з рішенням.

Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів15.08.25, 11:38 • 28238 переглядiв

Відповісти на це Європі зараз, схоже, нічим. BILD направив до німецького міністерства економіки перелік питань на цю тему. Представник відомства заявив, що там "з великим занепокоєнням" спостерігають за "постійним розширенням китайських експортних обмежень". Як визнає міністерство, "залежність формувалася протягом тривалого часу і не може бути усунена у короткостроковій перспективі".

Європа отримує з Китаю 98% галію, 95% графіту та марганцю, 81% молібдену, 77% кобальту, більшу частину літію, титану, ванадію та інших рідкісних металів, необхідних для високотехнологічного виробництва.

США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів 08.06.25, 22:50 • 4783 перегляди

Загроза для військової промисловості

На цьому тлі напрочуд незворушним залишається Федеральний союз німецької оборонної промисловості. Його генеральний директор доктор Ханс Крістоф Атцподієн не бачить небезпеки зупинення постачання для своєї галузі: "Однозначно ні". За його словами, "з огляду на передбачуваність" ситуації говорити про "залежність" не можна.

З цим категорично не згоден доктор Амір-Саїд Гассабе, юрисконсульт та експерт у галузі міжнародної торгівлі. Він очікує, що з 1 грудня Китай обмежуватиме постачання військовим підприємствам ЄС: "Китай повністю контролює, як швидко, в якому обсязі і насамперед які [експортні] заявки будуть схвалені". Нові правила, за його словами, є "де-факто здійсненною експортною блокадою з прямими наслідками для оборонної промисловості".

Протидія тиску Китаю та рф: перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних металів запрацював в Естонії 14.10.25, 13:11 • 2664 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Європейський Союз
Європа
Німеччина
Китай