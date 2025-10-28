Європа у залізній хватці: Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів з 1 грудня

Китай запроваджує нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів: Пекін зобов'язав компанії, що випускають продукцію, що містить понад 0,1% певної китайської сировини, докладно інформувати китайських постачальників про їхнє подальше використання. Таким чином, якщо німецька компанія хоче експортувати продукт, виготовлений у Німеччині із застосуванням китайської сировини, з 1 грудня їй буде потрібна ліцензія з Пекіна, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними видання, компаніям, які не дотримуватимуться нових правил, загрожує припинення поставок. Але навіть ті, хто акуратно виконує нові правила, не застраховані: дозвіл на експорт видає Міністерство торгівлі Китаю, і часто затягує з рішенням.

Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів

Відповісти на це Європі зараз, схоже, нічим. BILD направив до німецького міністерства економіки перелік питань на цю тему. Представник відомства заявив, що там "з великим занепокоєнням" спостерігають за "постійним розширенням китайських експортних обмежень". Як визнає міністерство, "залежність формувалася протягом тривалого часу і не може бути усунена у короткостроковій перспективі".

Європа отримує з Китаю 98% галію, 95% графіту та марганцю, 81% молібдену, 77% кобальту, більшу частину літію, титану, ванадію та інших рідкісних металів, необхідних для високотехнологічного виробництва.

США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів

Загроза для військової промисловості

На цьому тлі напрочуд незворушним залишається Федеральний союз німецької оборонної промисловості. Його генеральний директор доктор Ханс Крістоф Атцподієн не бачить небезпеки зупинення постачання для своєї галузі: "Однозначно ні". За його словами, "з огляду на передбачуваність" ситуації говорити про "залежність" не можна.

З цим категорично не згоден доктор Амір-Саїд Гассабе, юрисконсульт та експерт у галузі міжнародної торгівлі. Він очікує, що з 1 грудня Китай обмежуватиме постачання військовим підприємствам ЄС: "Китай повністю контролює, як швидко, в якому обсязі і насамперед які [експортні] заявки будуть схвалені". Нові правила, за його словами, є "де-факто здійсненною експортною блокадою з прямими наслідками для оборонної промисловості".

Протидія тиску Китаю та рф: перший у Європі завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних металів запрацював в Естонії