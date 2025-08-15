Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів

Китай застерігає західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів або ж ризику ще більшого дефіциту, на тлі того, як Пекін жорстко контролює постачання металів, життєво важливих для електромобілів та інших цивільних та оборонних секторів, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Китай заборонив іноземним компаніям накопичувати рідкісноземельні елементи та їх продукцію, яка здебільшого є магнітами, що використовуються в електродвигунах та інших критично важливих технологіях, на тлі того, як побоювання щодо експортних обмежень Пекіна підвищують попит, за словами двох осіб, знайомих з цим питанням.

"Пекін каже компаніям, що вони не можуть створювати величезні запаси рідкісноземельних металів, інакше вони зіткнуться з дефіцитом", - сказав один із джерел.

Інша особа, знайома з цим питанням, сказала, що китайська влада навмисно обмежує затверджені обсяги експорту, щоб запобігти накопиченню запасів за кордоном. "Відтепер це буде важелем тиску", - сказали вони.

Китай домінує у виробництві рідкісноземельних елементів, переробляючи близько 90% світових поставок і виробляючи 94% постійних магнітів. Він використав цей контроль над життєво важливою галуззю як зброю у торговельній війні зі США.

За словами джерел, зусилля Пекіна, спрямовані на запобігання компаніям накопичувати великі запаси, що дало б їм більше гнучкості для реагування на дефіцит та коливання цін, демонструють його рішучість підтримувати максимальний вплив у секторі.

У квітні Китай вніс сім категорій середніх та важких рідкісноземельних елементів до списку під контролем за експортом у відповідь на мита президента США Дональда Трампа у "День визволення". Цей крок, який також охоплював постійні магніти та іншу готову продукцію, спричинив дефіцит у низці галузей промисловості, зокрема в автомобільній, пише видання.

Хоча Вашингтон і Пекін цього тижня домовилися про ще одне 90-денне продовження свого митного перемир'я, контроль Китаю над рідкісноземельними елементами залишається важливою частиною переговорів.

"Це все ще безумовно є проблемою", - сказала одна людина, знайома з переговорами.

Пекін контролює видобуток рідкісноземельних елементів за допомогою квот на видобуток та переробку. Минулого року квоти були виділені лише двом державним компаніям.

Китай дозволив частково відновити потік рідкісноземельних елементів після того, як американські та європейські чиновники та компанії поскаржилися на те, що контроль призвів до дефіциту. Але дані про торгівлю та опитування показують, що Пекін все ще жорстко контролює експорт.

Згідно з опитуванням Американо-китайської бізнес-ради (USCBC), проведеним минулого місяця, половина опитаних компаній-членів заявили, що більшість їхніх заявок на рідкісноземельні елементи були залишені на розгляді або були відхилені.

Китай експортував 3188 тонн постійних магнітів з рідкісноземельних елементів у червні, що більш ніж удвічі перевищує обсяг експорту в травні, але на 38% менше, ніж роком раніше. За три місяці до червня - з моменту запровадження Пекіном торговельних обмежень - експорт магнітів був приблизно вдвічі меншим за обсяг за аналогічний період минулого року.

У звіті USCBC ідеться, що великі замовлення, особливо сплеск, "вищий за історичні середні показники заявника, привертають ретельнішу увагу, щоб запобігти уявному накопиченню запасів".

"Заявки також розглядаються покроково, – додається у повідомленні. - Будь-які розбіжності можуть призвести до затримки або повернення заявки".

Люди, залучені до процесу розгляду заявок, зазначили, що через триваліший час очікування галузеві асоціації та бізнес-лобі часто зверталися до Міністерства торгівлі Китаю з питаннями про найбільш нагальні потреби, яке потім, як правило, пришвидшувало розгляд заявок компаній, що очолюють список.

Ця проблема призвела до того, що деякі західні компанії перенесли виробництво готової продукції до Китаю - результат, який влаштовує Пекін, на тлі того, як він прагне посилити контроль над ланцюгом поставок.

Луїс Пінкгем, головний виконавчий директор американського виробника двигунів Regal Rexnord Corp, заявив, що компанія перенесла частину виробництва до Китаю, щоб збирати рідкісноземельні магніти у продукцію в країні та полегшити її експорт.

