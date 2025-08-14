У США вивчатимуть можливості співпраці з Пакистаном щодо критично важливих мінералів та вуглеводнів

Вашингтон і Ісламабад готуються до нового етапу економічної співпраці: Сполучені Штати вивчатимуть можливості інвестицій у критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану, повідомив державний секретар Марко Рубіо у заяві з нагоди Дня незалежності країни. Про це інформує Reuters, пише УНН.

За словами Рубіо, Вашингтон очікує на розвиток ділових партнерств у гірничодобувній сфері та енергетиці, а також на підтримку економічного зростання через спільні проєкти.

Ми з нетерпінням чекаємо на вивчення нових сфер економічної співпраці, включаючи критично важливі корисні копалини та вуглеводні, а також на сприяння динамічним діловим партнерствам