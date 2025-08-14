У США вивчатимуть можливості співпраці з Пакистаном щодо критично важливих мінералів та вуглеводнів
Київ • УНН
США вивчатимуть інвестиції в критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану. Це включає співпрацю у видобутку золота та міді в провінції Белуджистан.
Вашингтон і Ісламабад готуються до нового етапу економічної співпраці: Сполучені Штати вивчатимуть можливості інвестицій у критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану, повідомив державний секретар Марко Рубіо у заяві з нагоди Дня незалежності країни. Про це інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами Рубіо, Вашингтон очікує на розвиток ділових партнерств у гірничодобувній сфері та енергетиці, а також на підтримку економічного зростання через спільні проєкти.
Ми з нетерпінням чекаємо на вивчення нових сфер економічної співпраці, включаючи критично важливі корисні копалини та вуглеводні, а також на сприяння динамічним діловим партнерствам
Зокрема, пакистанська влада пропонує американським компаніям інвестувати у провінції Белуджистан, де розташовані ключові копальні, включно з Reko Diq – однією з найбільших у світі золотих та мідних шахт, що управляється Barrick Gold.
Контекст
Нинішнє зближення відзначає поворот у відносинах між країнами після років напруженості, пов’язаної з геополітичними конфліктами та питаннями безпеки, зокрема у Афганістані та регіоні Кашміру.
Минулого місяця Вашингтон та Ісламабад привітали торгівельну угоду, яка передбачає зниження тарифів та залучення інвестицій, закладаючи основу для більш стратегічного партнерства у майбутньому.
