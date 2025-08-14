У США вивчатимуть можливості співпраці з Пакистаном щодо критично важливих мінералів та вуглеводнів

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
08:11 • 11812 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 10763 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 10617 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 12249 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 21743 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 35418 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 39817 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39696 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42105 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75891 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 13620 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 15562 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 15219 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 13224 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 15611 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 11975 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 155596 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 130900 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 121380 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 132069 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 26846 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 49247 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 102502 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 118912 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 51350 перегляди
У США вивчатимуть можливості співпраці з Пакистаном щодо критично важливих мінералів та вуглеводнів

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

США вивчатимуть інвестиції в критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану. Це включає співпрацю у видобутку золота та міді в провінції Белуджистан.

У США вивчатимуть можливості співпраці з Пакистаном щодо критично важливих мінералів та вуглеводнів

Вашингтон і Ісламабад готуються до нового етапу економічної співпраці: Сполучені Штати вивчатимуть можливості інвестицій у критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану, повідомив державний секретар Марко Рубіо у заяві з нагоди Дня незалежності країни. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Рубіо, Вашингтон очікує на розвиток ділових партнерств у гірничодобувній сфері та енергетиці, а також на підтримку економічного зростання через спільні проєкти.

Ми з нетерпінням чекаємо на вивчення нових сфер економічної співпраці, включаючи критично важливі корисні копалини та вуглеводні, а також на сприяння динамічним діловим партнерствам

- сказав Рубіо пізно в середу.

Зокрема, пакистанська влада пропонує американським компаніям інвестувати у провінції Белуджистан, де розташовані ключові копальні, включно з Reko Diq – однією з найбільших у світі золотих та мідних шахт, що управляється Barrick Gold.

Контекст

Нинішнє зближення відзначає поворот у відносинах між країнами після років напруженості, пов’язаної з геополітичними конфліктами та питаннями безпеки, зокрема у Афганістані та регіоні Кашміру.

Минулого місяця Вашингтон та Ісламабад привітали торгівельну угоду, яка передбачає зниження тарифів та залучення інвестицій, закладаючи основу для більш стратегічного партнерства у майбутньому.

Трамп пообіцяв посилити торгівлю з Індією та Пакистаном після угоди про припинення вогню11.05.25, 16:57 • 6616 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Марко Рубіо
Reuters
Афганістан
Сполучені Штати Америки
Пакистан