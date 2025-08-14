США изучат возможности сотрудничества с Пакистаном по критически важным минералам и углеводородам

Вашингтон и Исламабад готовятся к новому этапу экономического сотрудничества: Соединенные Штаты будут изучать возможности инвестиций в критически важные минералы и углеводороды Пакистана, сообщил государственный секретарь Марко Рубио в заявлении по случаю Дня независимости страны. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Рубио, Вашингтон ожидает развития деловых партнерств в горнодобывающей сфере и энергетике, а также поддержки экономического роста через совместные проекты.

Мы с нетерпением ждем изучения новых сфер экономического сотрудничества, включая критически важные полезные ископаемые и углеводороды, а также содействия динамичным деловым партнерствам - сказал Рубио поздно вечером в среду.

В частности, пакистанские власти предлагают американским компаниям инвестировать в провинции Белуджистан, где расположены ключевые рудники, включая Reko Diq – одну из крупнейших в мире золотых и медных шахт, управляемую Barrick Gold.

Контекст

Нынешнее сближение отмечает поворот в отношениях между странами после лет напряженности, связанной с геополитическими конфликтами и вопросами безопасности, в частности в Афганистане и регионе Кашмира.

В прошлом месяце Вашингтон и Исламабад приветствовали торговое соглашение, которое предусматривает снижение тарифов и привлечение инвестиций, закладывая основу для более стратегического партнерства в будущем.

