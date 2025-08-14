США изучат возможности сотрудничества с Пакистаном по критически важным минералам и углеводородам

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 2920 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 19434 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 16316 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 15884 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 17205 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 25577 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 37505 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41031 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40162 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42456 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
45%
756мм
Популярные новости
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 20793 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 20375 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 18444 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 20683 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 13327 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 19420 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 159592 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 134574 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 124772 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 135348 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Черниговская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 674 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 28467 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 50756 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 103898 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 120225 просмотра
Актуальное
Таймс
WhatsApp
Signal
Шахед-136
Нефть марки Brent

США изучат возможности сотрудничества с Пакистаном по критически важным минералам и углеводородам

Киев • УНН

 • 2474 просмотра

США изучат инвестиции в критически важные минералы и углеводороды Пакистана. Это включает сотрудничество в добыче золота и меди в провинции Белуджистан.

США изучат возможности сотрудничества с Пакистаном по критически важным минералам и углеводородам

Вашингтон и Исламабад готовятся к новому этапу экономического сотрудничества: Соединенные Штаты будут изучать возможности инвестиций в критически важные минералы и углеводороды Пакистана, сообщил государственный секретарь Марко Рубио в заявлении по случаю Дня независимости страны. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Рубио, Вашингтон ожидает развития деловых партнерств в горнодобывающей сфере и энергетике, а также поддержки экономического роста через совместные проекты.

Мы с нетерпением ждем изучения новых сфер экономического сотрудничества, включая критически важные полезные ископаемые и углеводороды, а также содействия динамичным деловым партнерствам

- сказал Рубио поздно вечером в среду.

В частности, пакистанские власти предлагают американским компаниям инвестировать в провинции Белуджистан, где расположены ключевые рудники, включая Reko Diq – одну из крупнейших в мире золотых и медных шахт, управляемую Barrick Gold.

Контекст

Нынешнее сближение отмечает поворот в отношениях между странами после лет напряженности, связанной с геополитическими конфликтами и вопросами безопасности, в частности в Афганистане и регионе Кашмира.

В прошлом месяце Вашингтон и Исламабад приветствовали торговое соглашение, которое предусматривает снижение тарифов и привлечение инвестиций, закладывая основу для более стратегического партнерства в будущем.

Трамп пообещал усилить торговлю с Индией и Пакистаном после соглашения о прекращении огня11.05.2025, 16:57 • 6616 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Марко Рубио
Reuters
Афганистан
Соединённые Штаты
Пакистан