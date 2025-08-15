Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов

Китай предостерегает западные компании от накопления редкоземельных металлов, иначе они рискуют столкнуться с еще большим дефицитом, поскольку Пекин жестко контролирует поставки металлов, жизненно важных для электромобилей и других гражданских и оборонных секторов, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Китай запретил иностранным компаниям накапливать редкоземельные элементы и их продукцию, которая в основном представляет собой магниты, используемые в электродвигателях и других критически важных технологиях, на фоне того, как опасения по поводу экспортных ограничений Пекина повышают спрос, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом.

"Пекин говорит компаниям, что они не могут создавать огромные запасы редкоземельных металлов, иначе они столкнутся с дефицитом", - сказал один из источников.

Другой человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что китайские власти намеренно ограничивают утвержденные объемы экспорта, чтобы предотвратить накопление запасов за рубежом. "Отныне это будет рычагом давления", - сказали они.

Китай доминирует в производстве редкоземельных элементов, перерабатывая около 90% мировых поставок и производя 94% постоянных магнитов. Он использовал этот контроль над жизненно важной отраслью как оружие в торговой войне с США.

По словам источников, усилия Пекина, направленные на предотвращение накопления компаниями больших запасов, что дало бы им больше гибкости для реагирования на дефицит и колебания цен, демонстрируют его решимость поддерживать максимальное влияние в секторе.

В апреле Китай внес семь категорий средних и тяжелых редкоземельных элементов в список под контролем за экспортом в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа в "День освобождения". Этот шаг, который также охватывал постоянные магниты и другую готовую продукцию, вызвал дефицит в ряде отраслей промышленности, в частности в автомобильной, пишет издание.

Хотя Вашингтон и Пекин на этой неделе договорились о еще одном 90-дневном продлении своего таможенного перемирия, контроль Китая над редкоземельными элементами остается важной частью переговоров.

"Это все еще безусловно является проблемой", - сказал один человек, знакомый с переговорами.

Пекин контролирует добычу редкоземельных элементов с помощью квот на добычу и переработку. В прошлом году квоты были выделены только двум государственным компаниям.

Китай разрешил частично возобновить поток редкоземельных элементов после того, как американские и европейские чиновники и компании пожаловались на то, что контроль привел к дефициту. Но данные о торговле и опросы показывают, что Пекин все еще жестко контролирует экспорт.

Согласно опросу Американо-китайского делового совета (USCBC), проведенному в прошлом месяце, половина опрошенных компаний-членов заявили, что большинство их заявок на редкоземельные элементы были оставлены на рассмотрении или были отклонены.

Китай экспортировал 3188 тонн постоянных магнитов из редкоземельных элементов в июне, что более чем вдвое превышает объем экспорта в мае, но на 38% меньше, чем годом ранее. За три месяца до июня - с момента введения Пекином торговых ограничений - экспорт магнитов был примерно вдвое меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В отчете USCBC говорится, что крупные заказы, особенно всплеск, "превышающий исторические средние показатели заявителя, привлекают более тщательное внимание, чтобы предотвратить мнимое накопление запасов".

"Заявки также рассматриваются пошагово, – добавляется в сообщении. - Любые расхождения могут привести к задержке или возврату заявки".

Люди, вовлеченные в процесс рассмотрения заявок, отметили, что из-за более длительного времени ожидания отраслевые ассоциации и бизнес-лобби часто обращались в Министерство торговли Китая с вопросами о наиболее насущных потребностях, которое затем, как правило, ускоряло рассмотрение заявок компаний, возглавляющих список.

Эта проблема привела к тому, что некоторые западные компании перенесли производство готовой продукции в Китай - результат, который устраивает Пекин, на фоне того, как он стремится усилить контроль над цепочкой поставок.

Луис Пинкхэм, главный исполнительный директор американского производителя двигателей Regal Rexnord Corp, заявил, что компания перенесла часть производства в Китай, чтобы собирать редкоземельные магниты в продукцию в стране и облегчить ее экспорт.

