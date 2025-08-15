Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 3632 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 34664 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 69852 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 34329 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 146244 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 175353 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 89870 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 89870 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 83643 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 185346 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
40%
757мм
Популярные новости
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 56974 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 19268 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 70699 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 31802 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 31740 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 11789 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 146312 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 202106 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 175430 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 100660 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 61055 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 146004 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 96127 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 113776 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 163321 просмотра
Актуальное
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp

Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов

Киев • УНН

 • 2254 просмотра

Китай запретил иностранным компаниям накапливать редкоземельные элементы, используемые в электродвигателях. Пекин контролирует экспорт, чтобы предотвратить накопление запасов за рубежом, сохраняя влияние в секторе.

Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов

Китай предостерегает западные компании от накопления редкоземельных металлов, иначе они рискуют столкнуться с еще большим дефицитом, поскольку Пекин жестко контролирует поставки металлов, жизненно важных для электромобилей и других гражданских и оборонных секторов, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Китай запретил иностранным компаниям накапливать редкоземельные элементы и их продукцию, которая в основном представляет собой магниты, используемые в электродвигателях и других критически важных технологиях, на фоне того, как опасения по поводу экспортных ограничений Пекина повышают спрос, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом.

"Пекин говорит компаниям, что они не могут создавать огромные запасы редкоземельных металлов, иначе они столкнутся с дефицитом", - сказал один из источников.

Другой человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что китайские власти намеренно ограничивают утвержденные объемы экспорта, чтобы предотвратить накопление запасов за рубежом. "Отныне это будет рычагом давления", - сказали они.

Китай доминирует в производстве редкоземельных элементов, перерабатывая около 90% мировых поставок и производя 94% постоянных магнитов. Он использовал этот контроль над жизненно важной отраслью как оружие в торговой войне с США.

По словам источников, усилия Пекина, направленные на предотвращение накопления компаниями больших запасов, что дало бы им больше гибкости для реагирования на дефицит и колебания цен, демонстрируют его решимость поддерживать максимальное влияние в секторе.

В апреле Китай внес семь категорий средних и тяжелых редкоземельных элементов в список под контролем за экспортом в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа в "День освобождения". Этот шаг, который также охватывал постоянные магниты и другую готовую продукцию, вызвал дефицит в ряде отраслей промышленности, в частности в автомобильной, пишет издание.

Хотя Вашингтон и Пекин на этой неделе договорились о еще одном 90-дневном продлении своего таможенного перемирия, контроль Китая над редкоземельными элементами остается важной частью переговоров.

Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней11.08.25, 22:40 • 5915 просмотров

"Это все еще безусловно является проблемой", - сказал один человек, знакомый с переговорами.

Пекин контролирует добычу редкоземельных элементов с помощью квот на добычу и переработку. В прошлом году квоты были выделены только двум государственным компаниям.

Китай разрешил частично возобновить поток редкоземельных элементов после того, как американские и европейские чиновники и компании пожаловались на то, что контроль привел к дефициту. Но данные о торговле и опросы показывают, что Пекин все еще жестко контролирует экспорт.

Согласно опросу Американо-китайского делового совета (USCBC), проведенному в прошлом месяце, половина опрошенных компаний-членов заявили, что большинство их заявок на редкоземельные элементы были оставлены на рассмотрении или были отклонены.

Китайский экспорт редкоземельных металлов вырос на 60% в июне18.07.25, 09:38 • 6249 просмотров

Китай экспортировал 3188 тонн постоянных магнитов из редкоземельных элементов в июне, что более чем вдвое превышает объем экспорта в мае, но на 38% меньше, чем годом ранее. За три месяца до июня - с момента введения Пекином торговых ограничений - экспорт магнитов был примерно вдвое меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В отчете USCBC говорится, что крупные заказы, особенно всплеск, "превышающий исторические средние показатели заявителя, привлекают более тщательное внимание, чтобы предотвратить мнимое накопление запасов".

"Заявки также рассматриваются пошагово, – добавляется в сообщении. - Любые расхождения могут привести к задержке или возврату заявки".

Люди, вовлеченные в процесс рассмотрения заявок, отметили, что из-за более длительного времени ожидания отраслевые ассоциации и бизнес-лобби часто обращались в Министерство торговли Китая с вопросами о наиболее насущных потребностях, которое затем, как правило, ускоряло рассмотрение заявок компаний, возглавляющих список.

Эта проблема привела к тому, что некоторые западные компании перенесли производство готовой продукции в Китай - результат, который устраивает Пекин, на фоне того, как он стремится усилить контроль над цепочкой поставок.

Луис Пинкхэм, главный исполнительный директор американского производителя двигателей Regal Rexnord Corp, заявил, что компания перенесла часть производства в Китай, чтобы собирать редкоземельные магниты в продукцию в стране и облегчить ее экспорт.

США изучат возможности сотрудничества с Пакистаном по критически важным минералам и углеводородам14.08.25, 12:00 • 4200 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Financial Times
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты