Европа в железной хватке: Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов с 1 декабря

Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов: Пекин обязал компании, выпускающие продукцию, содержащую более 0,1% определенного китайского сырья, подробно информировать китайских поставщиков об их дальнейшем использовании. Таким образом, если немецкая компания хочет экспортировать продукт, произведенный в Германии с применением китайского сырья, с 1 декабря ей потребуется лицензия из Пекина, передает УНН со ссылкой на Bild.

По данным издания, компаниям, которые не будут соблюдать новые правила, грозит прекращение поставок. Но даже те, кто аккуратно выполняет новые правила, не застрахованы: разрешение на экспорт выдает Министерство торговли Китая, и часто затягивает с решением.

Ответить на это Европе сейчас, похоже, нечем. BILD направил в немецкое министерство экономики перечень вопросов на эту тему. Представитель ведомства заявил, что там "с большим беспокойством" наблюдают за "постоянным расширением китайских экспортных ограничений". Как признает министерство, "зависимость формировалась в течение длительного времени и не может быть устранена в краткосрочной перспективе".

Европа получает из Китая 98% галлия, 95% графита и марганца, 81% молибдена, 77% кобальта, большую часть лития, титана, ванадия и других редких металлов, необходимых для высокотехнологичного производства.

Угроза для военной промышленности

На этом фоне удивительно невозмутимым остается Федеральный союз немецкой оборонной промышленности. Его генеральный директор доктор Ханс Кристоф Атцподиен не видит опасности остановки поставок для своей отрасли: "Однозначно нет". По его словам, "учитывая предсказуемость" ситуации говорить о "зависимости" нельзя.

С этим категорически не согласен доктор Амир-Саид Гассабе, юрисконсульт и эксперт в области международной торговли. Он ожидает, что с 1 декабря Китай будет ограничивать поставки военным предприятиям ЕС: "Китай полностью контролирует, как быстро, в каком объеме и прежде всего какие [экспортные] заявки будут одобрены". Новые правила, по его словам, являются "де-факто осуществимой экспортной блокадой с прямыми последствиями для оборонной промышленности".

