Европа в железной хватке: Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов с 1 декабря

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 6704 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 17705 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 16519 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16287 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 15610 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 14305 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 31943 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26130 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13099 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47622 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
61%
742мм
Популярные новости
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году28 октября, 04:09 • 9892 просмотра
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto07:51 • 7460 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 21817 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 16392 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 4132 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 3596 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 16592 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 17690 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 31938 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 26125 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Андрей Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Индия
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 170 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 718 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 21975 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 31942 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 35282 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Европа в железной хватке: Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов с 1 декабря

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Китай с 1 декабря обязывает компании информировать о дальнейшем использовании продукции с более чем 0,1% китайского сырья. Немецким компаниям нужна лицензия из Пекина для экспорта товаров, изготовленных с применением китайского сырья.

Европа в железной хватке: Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов с 1 декабря

Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов: Пекин обязал компании, выпускающие продукцию, содержащую более 0,1% определенного китайского сырья, подробно информировать китайских поставщиков об их дальнейшем использовании. Таким образом, если немецкая компания хочет экспортировать продукт, произведенный в Германии с применением китайского сырья, с 1 декабря ей потребуется лицензия из Пекина, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным издания, компаниям, которые не будут соблюдать новые правила, грозит прекращение поставок. Но даже те, кто аккуратно выполняет новые правила, не застрахованы: разрешение на экспорт выдает Министерство торговли Китая, и часто затягивает с решением.

Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15.08.25, 11:38 • 28238 просмотров

Ответить на это Европе сейчас, похоже, нечем. BILD направил в немецкое министерство экономики перечень вопросов на эту тему. Представитель ведомства заявил, что там "с большим беспокойством" наблюдают за "постоянным расширением китайских экспортных ограничений". Как признает министерство, "зависимость формировалась в течение длительного времени и не может быть устранена в краткосрочной перспективе".

Европа получает из Китая 98% галлия, 95% графита и марганца, 81% молибдена, 77% кобальта, большую часть лития, титана, ванадия и других редких металлов, необходимых для высокотехнологичного производства.

США и Китай возобновят торговые переговоры с упором на экспорт редкоземельных металлов08.06.25, 22:50 • 4783 просмотра

Угроза для военной промышленности

На этом фоне удивительно невозмутимым остается Федеральный союз немецкой оборонной промышленности. Его генеральный директор доктор Ханс Кристоф Атцподиен не видит опасности остановки поставок для своей отрасли: "Однозначно нет". По его словам, "учитывая предсказуемость" ситуации говорить о "зависимости" нельзя.

С этим категорически не согласен доктор Амир-Саид Гассабе, юрисконсульт и эксперт в области международной торговли. Он ожидает, что с 1 декабря Китай будет ограничивать поставки военным предприятиям ЕС: "Китай полностью контролирует, как быстро, в каком объеме и прежде всего какие [экспортные] заявки будут одобрены". Новые правила, по его словам, являются "де-факто осуществимой экспортной блокадой с прямыми последствиями для оборонной промышленности".

Противодействие давлению Китая и РФ: первый в Европе завод по производству магнитов из редкоземельных металлов заработал в Эстонии14.10.25, 13:11 • 2664 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Европейский Союз
Европа
Германия
Китай