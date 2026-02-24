Єврокомісія готує постійну заборону на імпорт російської нафти після виборів в Угорщині - ЗМІ
Київ • УНН
Єврокомісія планує подати юридичну пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня. Це відбудеться після парламентських виборів в Угорщині, щоб не впливати на виборчу кампанію.
Деталі
Як повідомляє агентство, ЄС прагне закріпити повну відмову від російської нафти в законодавстві, аби заборона діяла навіть у разі можливого мирного врегулювання війни в Україні. Проти такого кроку виступають Угорщина та Словаччина, які залишаються залежними від російських поставок.
Очікується, що Євросоюз обійде можливе вето цих країн, використавши механізм ухвалення рішень кваліфікованою більшістю. За словами єврокомісара з питань енергетики, повна відмова від російської нафти має відбутися не пізніше кінця 2027 року.
Нагадаємо
Україна готова конструктивно вирішити спір щодо нафтопроводу "Дружба" та запропонувала реалістичні рішення, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це відбувається на тлі блокування Угорщиною кредиту ЄС для України та санкцій проти рф.