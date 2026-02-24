Еврокомиссия готовит постоянный запрет на импорт российской нефти после выборов в Венгрии - СМИ
Киев • УНН
Еврокомиссия планирует подать юридическое предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля. Это произойдет после парламентских выборов в Венгрии, чтобы не влиять на избирательную кампанию.
Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как сообщает агентство, ЕС стремится закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве, чтобы запрет действовал даже в случае возможного мирного урегулирования войны в Украине. Против такого шага выступают Венгрия и Словакия, которые остаются зависимыми от российских поставок.
Ожидается, что Евросоюз обойдет возможное вето этих стран, использовав механизм принятия решений квалифицированным большинством. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики, полный отказ от российской нефти должен произойти не позднее конца 2027 года.
Напомним
Украина готова конструктивно решить спор по нефтепроводу "Дружба" и предложила реалистичные решения, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Это происходит на фоне блокирования Венгрией кредита ЕС для Украины и санкций против РФ.