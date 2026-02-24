Еврокомиссия готовит постоянный запрет на импорт российской нефти после выборов в Венгрии - СМИ

$43.300.02
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
12:55
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
09:05
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях
24 февраля, 07:45
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
24 февраля, 06:54
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны
23 февраля, 17:51
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
23 февраля, 17:38
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу 24 февраля, 04:30
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба" 24 февраля, 05:31
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф 24 февраля, 07:05
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели Минобороны 09:17
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений 09:44
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему 12:55
12:55 • 4648 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача 09:05
09:05 • 21638 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса 23 февраля, 14:00
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов 23 февраля, 13:20
23 февраля, 13:20 • 63109 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт 23 февраля, 13:02
23 февраля, 13:02 • 66311 просмотра
Еврокомиссия готовит постоянный запрет на импорт российской нефти после выборов в Венгрии - СМИ

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Еврокомиссия планирует подать юридическое предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля. Это произойдет после парламентских выборов в Венгрии, чтобы не влиять на избирательную кампанию.

Еврокомиссия готовит постоянный запрет на импорт российской нефти после выборов в Венгрии - СМИ

Европейская комиссия планирует подать юридическое предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля, после парламентских выборов в Венгрии, чтобы не сделать этот вопрос частью избирательной кампании. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщает агентство, ЕС стремится закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве, чтобы запрет действовал даже в случае возможного мирного урегулирования войны в Украине. Против такого шага выступают Венгрия и Словакия, которые остаются зависимыми от российских поставок.

Ожидается, что Евросоюз обойдет возможное вето этих стран, использовав механизм принятия решений квалифицированным большинством. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики, полный отказ от российской нефти должен произойти не позднее конца 2027 года.

Напомним

Украина готова конструктивно решить спор по нефтепроводу "Дружба" и предложила реалистичные решения, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Это происходит на фоне блокирования Венгрией кредита ЕС для Украины и санкций против РФ.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина