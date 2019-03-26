ЄС запропонував ВР допомогу з законопроектом про незаконне збагачення

"Якщо подивитися на те, що було зроблено за останні п'ять років в Україні у сфері правосуддя, верховенства права, застосування права, виконання рішень, то немає сумнівів, що суттєвий прогрес уже був здійснений. Більше реформ у цій країні було проведено з 2014 по 2019 рік, ніж з 1992 до 2014. Тобто за 5 років зроблено більше, ніж за 22" , - сказав Мінгареллі.



При цьому він зауважив, що цього недостатньо, бо в більшості секторів верховенства права ще треба багато виконати.



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Крім того, він зазначив, що Європейський Союз запропонував комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності експертну допомогу для підготовки законопроектів про незаконне збагачення.



"Ми запропонували комітету ВР своїх експертів, щоб законопроект було підготовлено і рішення було знайдено", - сказав Мінгареллі.

Як повідомляв УНН, деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні.



Нагадаємо, народні депутати на попередньому засіданні зупинились на 657-й правці до закону про мову.

28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову у другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.



Комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборчий період. Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у відповідь заявив, що про офіційну позицію РЄ щодо ухвалення закону про мову говорити не доводиться.

Також нагадаємо, в уряді готові імплементувати закон про мову.



