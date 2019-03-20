Парубій заявив про навмисне затягування розгляду мовного закону

"Перед тим, як перейти до продовження роботи над законом про українську мову, я хочу повідомити, що, за аналізом учорашнього дня, я можу зробити висновок, що деякими народними депутатами свідомо затягується розгляд закону… Ми вчора домовились, що голова комітету буде обмежувати свої виступи для того, щоб ми зекономили час", - зазначив Парубій.

За його словами, ухвалити закон про мову - "історичний обов’язок" парламенту цього скликання, тож депутати мають працювати над поправками "максимально динамічно".

При цьому він закликав депутатів не затягувати розгляд законопроекту.

"Нам ніхто не перешкодить – ні Кремль, ні його представники в українському парламенті", - наголосив спікер ВР.

Нагадаємо, народні депутати на попередньому засіданні зупинились на 657-й правці до закону про мову.

28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову у другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборчий період. Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у відповідь заявив, що про офіційну позицію РЄ щодо ухвалення закону про мову говорити не доводиться.

Також нагадаємо, в уряді готові імплементувати закон про мову.