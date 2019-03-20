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Парубій заявив про навмисне затягування розгляду мовного закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Парубій заявив про навмисне затягування розгляду мовного закону

"Перед тим, як перейти до продовження роботи над законом про українську мову, я хочу повідомити, що, за аналізом учорашнього дня, я можу зробити висновок, що деякими народними депутатами свідомо затягується розгляд закону… Ми вчора домовились, що голова комітету буде обмежувати свої виступи для того, щоб ми зекономили час", - зазначив Парубій.

За його словами, ухвалити закон про мову - "історичний обов’язок" парламенту цього скликання, тож депутати мають працювати над поправками "максимально динамічно".

При цьому він закликав депутатів не затягувати розгляд законопроекту.

"Нам ніхто не перешкодить – ні Кремль, ні його представники в українському парламенті", - наголосив спікер ВР.

Нагадаємо, народні депутати на попередньому засіданні зупинились на 657-й правці до закону про мову

28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову у другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборчий період. Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у відповідь заявив, що про офіційну позицію РЄ щодо ухвалення закону про мову говорити не доводиться.

Також нагадаємо, в уряді готові імплементувати закон про мову.

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