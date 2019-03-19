ВР розглянула 657 правок до мовного законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Народні депутати України зупинились у розгляді проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д), який розглядається у другому читанні, на 657-й правці й закрили вечірнє засідання. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, закриваючи вечірнє засідання у Верховній Раді, передає УНН.
"Ми зупиняємося на поправці 657-й народних депутатів Німченка і Шуфрича і саме з неї ми розпочнемо у середу, у сесійний день, роботу над законопроектом про особливості функціонування української мови як державної", - зазначила Геращенко.
За її словами, сьогоднішнє вечірнє засідання завершилось дещо раніше через вимогу кількох парламентських фракцій про перерву.
Нагадаємо, продовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної.
У парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного законопроекту без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2 000 поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд законопроекту про мову може зайняти кілька днів.