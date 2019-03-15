У Раді пропонують розглядати "мовний закон" дві доби без перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Закон про мову у Верховній Раді слід розглядати на наступному тижні без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів. Відповідну пропозицію озвучив народний депутат Віктор Кривенко, виступаючи з трибуни під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"У вівторок щоб максимально зібралися всі депутати в залі і проголосували продовження розгляду законопроекту і правок по ньому без переривання засідання о 6 годині вечора – фактично до голосування. Піти з вівторка на середу в ніч, поправки розглядати всю середу, в ніч з середи на четвер і в четвер мати шанс цей закон прийняти", - зазначив нардеп.
За його словами, у спікера парламенту є дві заступниці, які можуть працювати по черзі.
Нагадаємо, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної. Розгляд решти поправок до законопроекту Верховна Рада продовжить у вівторок 19 березня.
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентаріїв не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.