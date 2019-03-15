У Раді пропонують розглядати "мовний закон" дві доби без перерви

"У вівторок щоб максимально зібралися всі депутати в залі і проголосували продовження розгляду законопроекту і правок по ньому без переривання засідання о 6 годині вечора – фактично до голосування. Піти з вівторка на середу в ніч, поправки розглядати всю середу, в ніч з середи на четвер і в четвер мати шанс цей закон прийняти", - зазначив нардеп.



За його словами, у спікера парламенту є дві заступниці, які можуть працювати по черзі.



Нагадаємо, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної. Розгляд решти поправок до законопроекту Верховна Рада продовжить у вівторок 19 березня.



Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентаріїв не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.