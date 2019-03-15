В Раде предлагают рассматривать "языковой закон" двое суток без перерыва

"Во вторник чтобы максимально собрались все депутаты в зале и проголосовали продолжения рассмотрения законопроекта и поправок по нему без прерывания заседания в 6:00 вечера - фактически до голосования. Пойти со вторника на среду в ночь, поправки рассматривать всю среду, в ночь со среды на четверг и в четверг иметь шанс этот закон принять", - отметил нардеп.



По его словам, у спикера парламента есть две заместителя, которые могут работать по очереди.



Напомним, на протяжении 12-14 марта на пленарных заседания народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного. Рассмотрение остальных поправок к законопроекту Верховная Рада продолжит во вторник 19 марта.



Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.