В Раде предлагают рассматривать "языковой закон" двое суток без перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать на следующей неделе без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов. Соответствующее предложение озвучил народный депутат Виктор Кривенко, выступая с трибуны во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.
"Во вторник чтобы максимально собрались все депутаты в зале и проголосовали продолжения рассмотрения законопроекта и поправок по нему без прерывания заседания в 6:00 вечера - фактически до голосования. Пойти со вторника на среду в ночь, поправки рассматривать всю среду, в ночь со среды на четверг и в четверг иметь шанс этот закон принять", - отметил нардеп.
По его словам, у спикера парламента есть две заместителя, которые могут работать по очереди.
Напомним, на протяжении 12-14 марта на пленарных заседания народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного. Рассмотрение остальных поправок к законопроекту Верховная Рада продолжит во вторник 19 марта.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.