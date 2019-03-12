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У Раді Європи закликали ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентаріїв не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період. Про це заявила у вівторок комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

У Раді Європи закликали ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів

Міятович зазначила, що до обговорення будь-якого нового закону або реформи політики щодо використання мов мають бути залучені представники різних мовних спільнот.

“В контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють досягненню збалансованих рішень. Я закликаю український парламент відкласти прийняття цього важливого закону до післявиборчого періоду”, — заявила вона.

Як повідомляв УНН, 12 березня на пленарному засіданні у другому читанні Верховна Рада продовжила розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України розглядала законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Раніше спікер Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

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