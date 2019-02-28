Рада почала розгляд "мовного закону": подано понад дві тисячі поправок

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні, передає кореспондент УНН.

Як зазначив спікер парламенту Андрій Парубій, до другого читання було подано понад 2000 правок. Втім, на його думку, в процесі розгляду документу парламентарі зможуть "розвіяти всі міфи, які намагаються повісити на цей закон".

"Я вітаю з початком розгляду цього закону", - наголосив голова Ради, закриваючи вечірнє засідання.

Проект закону 2679-д про забезпечення функціонування української мови як державної направлений на: захист державного статусу української мови як мови громадянства України; утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні; функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки; застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій; розвитку української мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення національної самосвідомості українців та збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті української нації.

Цей документ також урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя. Дія цього Закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами. Він регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, застосування української мови у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання державної і комунальної форм власності, застосування української мови в публічних сферах.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

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