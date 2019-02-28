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13:20 • 17846 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 41004 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122683 просмотра

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7 марта, 15:45 • 124346 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Рада начала рассмотрение "языкового закона": подано более двух тысяч поправок

Рада начала рассмотрение "языкового закона": подано более двух тысяч поправок

Киев  •  УНН

 • 16460 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении, передает корреспондент УНН.

Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, ко второму чтению было подано более 2000 поправок. Впрочем, по его мнению, в процессе рассмотрения документа парламентарии смогут "развеять все мифы, которые пытаются повесить на этот закон".

"Я поздравляю с началом рассмотрения этого закона", - подчеркнул глава Рады, закрывая вечернее заседание.

Проект закона 2679-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного направлен на: защиту государственного статуса украинского языка как языка гражданства Украины; утверждение украинского языка как языка межэтнического общения и взаимопонимания в Украине; функционирование государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности; применение украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, а также в международном общении и при осуществлении должностными лицами представительских функций; развитие украинского языка, как самобытного языка титульной нации с целью укрепления национального самосознания украинского и сохранения национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти украинской нации.

Этот документ также регулирует вопросы применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие настоящего Закона не распространяется на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. Он будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, применение украинского языка в публичных сферах.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

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