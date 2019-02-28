Рада начала рассмотрение "языкового закона": подано более двух тысяч поправок

Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, ко второму чтению было подано более 2000 поправок. Впрочем, по его мнению, в процессе рассмотрения документа парламентарии смогут "развеять все мифы, которые пытаются повесить на этот закон".

"Я поздравляю с началом рассмотрения этого закона", - подчеркнул глава Рады, закрывая вечернее заседание.

Проект закона 2679-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного направлен на: защиту государственного статуса украинского языка как языка гражданства Украины; утверждение украинского языка как языка межэтнического общения и взаимопонимания в Украине; функционирование государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности; применение украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, а также в международном общении и при осуществлении должностными лицами представительских функций; развитие украинского языка, как самобытного языка титульной нации с целью укрепления национального самосознания украинского и сохранения национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти украинской нации.

Этот документ также регулирует вопросы применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие настоящего Закона не распространяется на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. Он будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, применение украинского языка в публичных сферах.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.