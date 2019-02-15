Розгляд законопроекту про державну мову займе кілька днів - Парубій

"Я планую розпочати розгляд закону про державну мову наступного пленарного тижня. Можливо, це не буде першим питанням, і очевидно у нас ще є необхідність розглянути і блок законів безпеки і оборони, блок екологічної політики. Тим більше я усвідомлюю, що закон про мову, який має 2,5 тис правок, займе кілька днів - це неминуче", - сказав Парубій.

Він припустив, знаючи авторів цих правок, що дискусія триватиме кілька днів. Тому, з його слів, обов’язково початок розгляду законопроекту про мову розпочнеться наступного пленарного тижня.

"З приводу виборчого кодексу, я наголошував і наголошую - як тільки буде рішення комітету, я невідкладно буду рекоментувати розпочати розгляд виборчого кодексу. Так само, як ми чекали рішення по закону про мову, зараз я очікую рішення по закону про кодекс. Я вважаю що ми його також повинні розглянути на цій сесії", - сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада може перейти до розгляду законопроекту про мову у другому читанні уже наступного пленарного тижня, який розпочнеться 26 лютого.