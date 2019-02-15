Розгляд законопроекту про державну мову займе кілька днів - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій планує розпочати розгляд законопроекту про державну мову наступного пленарного тижня, проте це може зайняти кілька днів. Виборчий кодекс буде розглянуто, коли буде рішення комітету, сказав він у п’ятницю журналістам, передає кореспондент УНН.
"Я планую розпочати розгляд закону про державну мову наступного пленарного тижня. Можливо, це не буде першим питанням, і очевидно у нас ще є необхідність розглянути і блок законів безпеки і оборони, блок екологічної політики. Тим більше я усвідомлюю, що закон про мову, який має 2,5 тис правок, займе кілька днів - це неминуче", - сказав Парубій.
Він припустив, знаючи авторів цих правок, що дискусія триватиме кілька днів. Тому, з його слів, обов’язково початок розгляду законопроекту про мову розпочнеться наступного пленарного тижня.
"З приводу виборчого кодексу, я наголошував і наголошую - як тільки буде рішення комітету, я невідкладно буду рекоментувати розпочати розгляд виборчого кодексу. Так само, як ми чекали рішення по закону про мову, зараз я очікую рішення по закону про кодекс. Я вважаю що ми його також повинні розглянути на цій сесії", - сказав він.
Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада може перейти до розгляду законопроекту про мову у другому читанні уже наступного пленарного тижня, який розпочнеться 26 лютого.