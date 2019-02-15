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Рассмотрение законопроекта о государственном языке займет несколько дней - Парубий

Рассмотрение законопроекта о государственном языке займет несколько дней - Парубий

Киев  •  УНН

 • 9854 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий планирует начать рассмотрение законопроекта о государственном языке на следующей пленарной неделе, однако это может занять несколько дней. Избирательный кодекс будет рассмотрен, когда будет решение комитета, сказал он в пятницу журналистам, передает корреспондент УНН.

"Я планирую начать рассмотрение закона о государственном языке следующей пленарной неделе. Возможно, это не будет первым вопросом, и очевидно у нас еще есть необходимость рассмотреть и блок законов безопасности и обороны, блок экологической политики. Тем более я осознаю, что закон о языке, который имеет 2,5 тыс поправок, займет несколько дней - это неизбежно", - сказал Парубий.

Он предположил, что, зная авторов этих поправок, дискуссия будет продолжаться несколько дней. Поэтому, по его словам, обязательно начало рассмотрения законопроекта о языке начнется на следующей пленарной неделе.

"По поводу избирательного кодекса, я подчеркивал и подчеркиваю - как только будет решение комитета, я безотлагательно буду рекомендовать начать рассмотрение избирательного кодекса. Так же, как мы ждали решения по закону о языке, сейчас я ожидаю решения по закону о кодексе. Я считаю, что мы его также должны рассмотреть на этой сессии", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада может перейти к рассмотрению законопроекта о языке во втором чтении уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 26 февраля.

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