Парубій розповів, коли Рада голосуватиме "мовний закон"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Верховна Рада може перейти до розгляду законопроекту про мову у другому читанні уже наступного пленарного тижня, який розпочнеться 26 лютого. Про це заявив Голова ВР Андрій Парубій, передає УНН.
"Я хотів би, щоб уже наступного пленарного тижня, коли завершиться робота і комітету, й апарату Верховної Ради, ми перейшли до розгляду закону про мову", - зазначив спікер.
Парубій додав, що до цього законопроекту подано майже 2,5 тисячі поправок.
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Як повідомляв УНН, Парубій перелічив плани Ради на нову сесію.
Нагадаємо, Верховна Рада восьмого скликання відкрила десяту сесію 5 лютого.