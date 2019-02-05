Парубій розповів, коли Рада голосуватиме "мовний закон"

"Я хотів би, щоб уже наступного пленарного тижня, коли завершиться робота і комітету, й апарату Верховної Ради, ми перейшли до розгляду закону про мову", - зазначив спікер.

Парубій додав, що до цього законопроекту подано майже 2,5 тисячі поправок.

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Як повідомляв УНН, Парубій перелічив плани Ради на нову сесію.

Нагадаємо, Верховна Рада восьмого скликання відкрила десяту сесію 5 лютого.