Парубій перелічив плани Ради на нову сесію

"Перед нами стоїть цілий ряд надважливих завдань: захистити незворотність європейського вибору України, закріпити в Конституції рух України до членства в НАТО та ЄС, продовжити зміцнення національної безпеки, захистити наш інформаційний простір і утвердити українську мову", - зазначив Парубій.

Він наголосив, що 10-а сесія буде проходити "у дуже складних умовах". Зокрема, за словами спікера парламенту, ВР доводиться приймати закони і вести активну законодавчу діяльність у час російської агресії.

"Але під час цієї сесії буде ще одне випробування - вибори Президента України. Передвиборча кампанія буде емоційно відчуватися і по всій країні, і, очевидно, багато хто буде намагатися, щоб і ВР перетворилася у поле для передвиборчої кампанії", - вказав голова ВР.

З його слів, він уже відчув, наскільки виборча кампанія вносить "буквально ненависть" у дискусії між нардепами і застеріг від цього.

"Я переконаний, що і на цій сесії нардепи повинні проявити великий рівень відповідальності перед тим моментом, перед яким сьогодні є Україна", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада восьмого скликання відкрила десяту сесію 5 лютого.

Виступ @AndriyParubiy з нагоди відкриття 10 сесії #Рада8 : "Перед нами стоїть ряд надважливих завдань:

-захистити незворотність європейського вибору

-закріпити в Конституції рух України до членства в @NATO та #ЄС

-продовжити зміцнення нацбезпеки та інфромаційного простору" pic.twitter.com/S5TjAaXdn6