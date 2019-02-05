Парубій перелічив плани Ради на нову сесію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Перед Верховною Радою стоїть низка надважливих завдань, серед яких, зокрема, закріплення у Конституції руху України до членства в НАТО та ЄС. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій під час відкриття 10-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання, передає УНН.
"Перед нами стоїть цілий ряд надважливих завдань: захистити незворотність європейського вибору України, закріпити в Конституції рух України до членства в НАТО та ЄС, продовжити зміцнення національної безпеки, захистити наш інформаційний простір і утвердити українську мову", - зазначив Парубій.
Він наголосив, що 10-а сесія буде проходити "у дуже складних умовах". Зокрема, за словами спікера парламенту, ВР доводиться приймати закони і вести активну законодавчу діяльність у час російської агресії.
"Але під час цієї сесії буде ще одне випробування - вибори Президента України. Передвиборча кампанія буде емоційно відчуватися і по всій країні, і, очевидно, багато хто буде намагатися, щоб і ВР перетворилася у поле для передвиборчої кампанії", - вказав голова ВР.
З його слів, він уже відчув, наскільки виборча кампанія вносить "буквально ненависть" у дискусії між нардепами і застеріг від цього.
"Я переконаний, що і на цій сесії нардепи повинні проявити великий рівень відповідальності перед тим моментом, перед яким сьогодні є Україна", - зазначив Парубій.
Нагадаємо, Верховна Рада восьмого скликання відкрила десяту сесію 5 лютого.
Виступ @AndriyParubiy з нагоди відкриття 10 сесії #Рада8 : "Перед нами стоїть ряд надважливих завдань:
-захистити незворотність європейського вибору
-закріпити в Конституції рух України до членства в @NATO та #ЄС
-продовжити зміцнення нацбезпеки та інфромаційного простору" pic.twitter.com/S5TjAaXdn6