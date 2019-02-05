Рада відкрила 10-у сесію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Верховна Рада України восьмого скликання відкрила десяту сесію у вівторок, 5 лютого. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
Парубій після реєстрації народних депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає і дає згоду на призначення, представники громадських організацій і засобів масової інформації, глави дипломатичних представництв іноземних держав, інші офіційні особи.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відповідно до статті 83 Конституції України оголосив десяту сесію відкритою.
Після цього у сесійній залі залунав Гімн України.
Парубій відкрив ранкове пленарне засідання.
Нагадаємо, депутати сьогодні займуться питаннями нацбезпеки.
Відкриття 10 сесії #Рада8@AndriyParubiy після реєстрації народних депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і члени Уряду, керівники ЦОВВ, глави дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи pic.twitter.com/20gffiWPI8— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 5 февраля 2019 г.