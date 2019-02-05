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Рада відкрила 10-у сесію

Рада відкрила 10-у сесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Верховна Рада України восьмого скликання відкрила десяту сесію у вівторок, 5 лютого. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

Парубій після реєстрації народних депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає і дає згоду на призначення, представники громадських організацій і засобів масової інформації, глави дипломатичних представництв іноземних держав, інші офіційні особи.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відповідно до статті 83 Конституції України оголосив десяту сесію відкритою.

Після цього у сесійній залі залунав Гімн України.

Парубій відкрив ранкове пленарне засідання.

Нагадаємо, депутати сьогодні займуться питаннями нацбезпеки.

Відкриття 10 сесії #Рада8@AndriyParubiy після реєстрації народних депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і члени Уряду, керівники ЦОВВ, глави дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи pic.twitter.com/20gffiWPI8

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 5 февраля 2019 г.

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