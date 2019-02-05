Рада открыла 10-ю сессию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховная Рада Украины восьмого созыва открыла десятую сессию во вторник, 5 февраля. Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий, передает УНН.
Парубий после регистрации народных депутатов сообщил, что в пленарном заседании принимают участие Премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти, должностные лица, которых Верховная Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение, представители общественных организаций и средств массовой информации, главы дипломатических представительств иностранных государств, другие официальные лица.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в соответствии со статьей 83 Конституции Украины объявил десятую сессию открытой.
После этого в сессионном зале раздался Гимн Украины.
Парубий открыл утреннее пленарное заседание.
Напомним, депутаты сегодня займутся вопросами нацбезопасности.
Відкриття 10 сесії #Рада8@AndriyParubiy після реєстрації народних депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і члени Уряду, керівники ЦОВВ, глави дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи pic.twitter.com/20gffiWPI8— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 5 февраля 2019 г.