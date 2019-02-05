Депутати сьогодні займуться питаннями нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Верховна Рада планує сьогодні розглянути питання нацбезпеки, а також законопроекти про використання ядерної енергії, передає УНН.
Зокрема у другому читанні депутати планують розглянути законопроект про перейменування військових комісаріатів на терцентри комплектування та соціальної підтримки.
У першому читанні мають намір розглянути законопроекти щодо звань військовослужбовців та стосовно створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.
Парламентарі також пропонують внести зміни до прикінцевих положень закону “Про ринок електричної енергії”.
Як повідомляв УНН, Парубій анонсував зміни до Конституції про курс на НАТО і ЄС на 7 лютого.