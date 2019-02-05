Депутаты сегодня займутся вопросами нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть вопрос нацбезопасности, а также законопроекты об использовании ядерной энергии, передает УНН.
В частности во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект о переименовании военных комиссариатов на терцентры комплектования и социальной поддержки.
В первом чтении намерены рассмотреть законопроекты о званий военнослужащих и о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.
Парламентарии также предлагают внести изменения в заключительные положения закона "О рынке электроэнергии".
Как сообщал УНН, Парубий анонсировал изменения в Конституцию о курсе на НАТО и ЕС на 7 февраля.