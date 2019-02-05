Депутаты сегодня займутся вопросами нацбезопасности

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73775 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100175 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134739 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133392 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131249 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125778 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163003 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117898 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141488 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Депутаты сегодня займутся вопросами нацбезопасности

Депутаты сегодня займутся вопросами нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 8998 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть вопрос нацбезопасности, а также законопроекты об использовании ядерной энергии, передает УНН.

В частности во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект о переименовании военных комиссариатов на терцентры комплектования и социальной поддержки.

В первом чтении намерены рассмотреть законопроекты о званий военнослужащих и о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.

Парламентарии также предлагают внести изменения в заключительные положения закона "О рынке электроэнергии".

Как сообщал УНН, Парубий анонсировал изменения в Конституцию о курсе на НАТО и ЕС на 7 февраля.

Украинские Национальные Новости

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